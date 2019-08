Met de Nueva York evalúa si varios objetos del museo están vinculados a contrabando

El Museo Metropolitano de Nueva York (Met) evalúa si 15 antiguas y valiosas piezas de la India que comenzó a adquirir hace tres décadas son producto de una red de contrabando, vinculada con un hombre que enfrenta juicio en ese país, señala este domingo el New York Times.



De acuerdo con el artículo, representantes del Gobierno de India y el Met comenzaron conversaciones al respecto el año pasado.



También indica que desde el 1990 el Met comenzó a adquirir las antigüedades de Subhash Kapoor, ahora de 70 años, que enfrenta juicio en India, y considerado por las autoridades como uno los contrabandistas de artefactos robados más prolíficos del mundo.



Según el artículo, los objetos fueron adquiridos por el museo en un periodo en que, según las autoridades, su red de contrabando estaba activa y él rutinariamente vendía o donaba objetos raros y costosos a al menos una docena de museos en EE.UU.



El Met no ha señalado el estatus de las conversaciones con India o si cree que algunos de esos objetos fueron producto del saqueo.



Kapoor, que tuvo una galería en la avenida Madison en Manhattan, Arte del Pasado, fue arrestado en Alemania en octubre del 2011, tras un año de investigación, y extraditado a India en junio del 2012 donde enfrenta un proceso judicial.



En Nueva York fue acusado el pasado julio de 86 cargos por la Fiscalía de Manhattan por el tráfico de 145 millones de dólares en antigüedades, acusación que se remonta a 1974.



De acuerdo con esa acusación, Kapoor era un respetado miembro de la comunidad del arte que ayudaba a museos alrededor del mundo a adquirir importantes antigüedades de Afganistán, Camboya, India, Nepal, Pakistán y Tailandia, y a veces a través de donaciones.



Según el Times las conversaciones con el Met son parte del gran esfuerzo que está haciendo India para recuperar algunas de las decenas de miles de ídolos sagrados y antiguas reliquias que ahora se conoce fueron saqueadas en el último medio siglo por variados contrabandistas y saqueadores de templos.



Específica que cada uno de esos 15 objetos fueron regalados o vendidos por Kapoor u obtenidos de coleccionistas que los adquirieron del marchante o de la galería que tenía en Nueva York.



Igualmente señala que la Asian Society está estudiando la procedencia de al menos un objeto del siglo XII, una estatua de la deidad Shiva bailando en un circulo de rayos y que India cree fue que saqueada.



No se ha establecido un vínculo entre este objeto y Kapoor, aclara el artículo.