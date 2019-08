México logra el récord Guinness de danza folclórica más grande del mundo

Unos 882 bailarines batieron este sábado el Récord Guinness de la danza folclórica más grande del mundo en la ciudad mexicana de Guadalajara como parte del Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería que se desarrolla hasta el próximo 2 de septiembre.



Vestidos con coloridos trajes típicos los bailarines de todas las edades danzaron al ritmo de la canción tradicional mexicana "El jarabe tapatío", ícono de esta ciudad, interpretada por un grupo de mariachis que asisten a este encuentro anual.



Carlos Tapia, adjudicador de Guinness, dijo a Efe que inicialmente participaron 892 personas, pero diez fueron descalificados por incumplir la regla de bailar cinco minutos seguidos de manera ininterrumpida y no abandonar el lugar del reto.



Señaló que los bailarines superaron su propia marca alcanzada ocho años atrás, cuando se reunieron 457 hombres y mujeres que bailaron al mismo tiempo una canción de mariachi y además duplicaron el número de participantes durante este intento.



Para Tapia este tipo de hazañas son importantes "porque significa que todo el mundo va a reconocer la riqueza cultural de este hermoso país".



De acuerdo con el adjudicador México posee 230 marcas de diferente índole, de las cuales 25 pertenecen a Jalisco.



Miles de personas se reunieron en el centro histórico de la ciudad para atestiguar esta marca y admirar la belleza y el colorido de los trajes típicos que ondeaban al ritmo de la música de mariachi que durante una semana invade las calles de Guadalajara.



Las mujeres con sus vestidos de faldones amplios y trenzas y los hombres portando el traje de charro soportaron el intenso calor de la tarde, que no menguó sus ganas de bailar en dos ocasiones a petición del público.



Cuando el adjudicador dio la noticia del nuevo récord, los bailarines gritaron y brindaron mientras de fondo se escuchaba la canción popular "Guadalajara, Guadalajara", una de las más conocidas del folclor mexicano.



"Si se pudo, sí se pudo", gritaron los participantes agitando sus rebozos y sus sombreros.



Durante la ceremonia de entrega del récord, la secretaria de Cultura en Jalisco, Giovana Jaspersen, señaló que cuando se habla de México se piensa en la música mariachi, en baile, en tequila y en el paisaje agavero, todos ejemplos de patrimonio cultural que Jalisco ha legado al mundo.



Hasta ahora Guadalajara tiene once récords Guinness, entre ellos el del mayor número de mariachis tocando al unísono, que logró en dos ocasiones; el mosaico de chaquira más grande y el récord logrado en 2015 de mayor concentración de cortadores de agave, la planta con la que se elabora la bebida del tequila, entre otros.



El Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería reunirá a decenas de mariachis de Europa y América en actividades culturales públicas que durante una semana, se extenderán por diversos municipios de Jalisco.