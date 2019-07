Minificciones

Las Ovejas aprenden a contar pastores

12

Una mañana/un perro/un policía.

El niño pegó un chicle a la nariz del santo.

Un poema se perdió en Altar, o en Atacama.

La digestión es mi recurso,

mi manera de caminar sobre la tierra suelta

mi plato de lentejas.

El mundo es diferente si lo miras desde otra profundidad,

desde otro tiempo;

lo dorado es múrice, o negro,

pero recuerdo que hice una cometa con la palabra pétalo

y una máquina de podar manzanos.

Desde aquí veo un escorpión.

Las fotografías son inextricables.

No me preguntes, no exijas una explicación.

El azar nunca tiene la respuesta.