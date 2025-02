Morris Gilbert conquista el escenario de Londres

Para el productor Morris Gilbert, la actividad teatral está pasando por un buen momento y es necesario aprovecharlo, motivo por el cual el esta noche estrenará en Londres la puesta en escena "DOC DOC" ("TOC TOC" en español).

"La gente está regresando al teatro por fin, después de haber pasado una pandemia, en México tenemos muchas obras en cartelera (Monólogos de la vagina, Defendiendo al cavernícola, Dos locas de remate, Atrapados, Clue y por supuesto TOC TOC), y el que estemos ahora en Inglaterra es porque el teatro está en un muy buen momento y yo lo quiero aprovechar", expresó Gilbert.

El fundador de Mejor Teatro explicó que la idea de producir en Londres surgió hace unos años, cuando charlando con su socio el irlandés Oskar Eiriksson, dueño de los derechos de la obra Defendiendo al cavernícola, se plantearon la posibilidad de dar ese salto.

"Lo que empezó como una idea repentina se ha convertido hoy en una realidad, han sido muchos años de estar luchando por esto, era una meta el producir teatro en Inglaterra por lo menos una vez en la vida, así como hemos llevado teatro inglés a México en varias ocasiones, era hora que trajéramos una producción nuestra a estos rumbos", dijo Gilbert.

Toc Toc comenzó su historia en México en el 2010 y a la fecha lleva 2 mil 500 representaciones; después se estrenó en Buenos Aires, Argentina, en 2011 y hasta la fecha sigue en cartelera con 4 mil 500 representaciones, contando las giras; pero fue en 2020 cuando una nueva versión llegó a Tel Aviv, donde sólo ha parado en una ocasión debido a la pandemia, ya cuenta con 300 funciones dadas; y finalmente el día de hoy levantará el telón en Londres, en el escenario del Churchill Theatre Bromley.

"Parte del reto como productor ejecutivo de Doc Doc, era poder trasladar el humor y la misma genialidad de nuestra directora Lía Jelín a la versión inglesa, por supuesto adaptándolo al sentido del humor de aquí que es un tanto diferente al latino. Fueron muchos años de estar probando diferentes versiones, con traducciones directamente del francés, que es el idioma original de la obra, al inglés, tarea que realizó Julián Quintanilla", señaló César Riveros productor ejecutivo del montaje.

Pero los productores no se arriesgaron a producir en Londres a ciegas, Riveros explicó que hace un par de años realizaron una lectura en atril de este texto con actores ingleses, sólo para saber si esta puesta en escena era la ideal para ese público y para su sorpresa resultó que sí, que era un humor que podría funcionar para ellos.

Para el estreno de esta noche en Londres, el actor mexicano Armando Hernández, quien forma parte del elenco de Toc Toc en México, fue invitado a apadrinar este inicio de temporada.

"Estoy nervioso, siento que soy yo el que va a estrenar, pero la verdad es que me da mucha alegría por la compañía, por Mejor Teatro, por Morris y César. Hoy no me podía perder esto, admiro todo este esfuerzo que están haciendo y acá hay una gran emoción, vi un poco del ensayo y tengo la piel de gallina; así que hoy traigo la estafeta para pasarla a los compañeros ingleses y que tengan una excelente temporada", dijo Armando Hernández.