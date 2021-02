Muere Gilberto Rendón, autor dedicado a la literatura infantil

El escritor y narrador morelense Gilberto Rendón Ortíz, quien es autor de libros para niños y jóvenes como "Códice del muchachito encantado", "Tuiiii, el murciélago" y "El misterio de la cajita de ópalo", falleció a los 75 años, según informó este martes el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

"La @cultura_mx y el INBAL lamentamos el sensible deceso del escritor Gilberto Rendón, quien con su pasión por la literatura infantil y juvenil, contagió a generaciones el amor por las letras y las historias. Enviamos nuestras condolencias a su familia y comunidad cultural.", señaló el INBAL a través de Twitter.

En la página oficial de la editorial El Arca, el propio escritor se describía ante los lectores niños de esta manera: "Hola, me llamo Gilberto Rendón. Nací en Cuautla, Morelos, México. Narro y escribo historias para niños y jóvenes desde 1973. Obtuve premios muy importantes por los cuentos que inventé. Uno de esos premios es El Barco de Vapor (1998) por el libro 'Los cuatro amigos de siempre'".

l narrador contaba allí que varios de sus cuentos "han sido adaptados al teatro y actuados por niños como tú". También señalaba que sus cuentos han aparecido en diversas antologías.

"Entre los reconocimientos a los que me han hecho merecedor por mi trabajo se cuentan el Premio Castillo de la Lectura (2003) por 'La saga de los jugadores de pelota'; el premio El Barco de Vapor (1998) y White Ravens (2000) por 'Los cuatro amigos de siempre'; el Premio Gran Angular (1998) por 'El almogávar'; el Premio Miscaltia (1997) por mi trayectoria en el ámbito de la cultura para la niñez, el Premio Nacional de Cuento Infantil Juan de la Cabada (1982) por 'Pok a tok, el juego de pelota' y el Premio Casa de las Américas en el género de Literatura para Niños y Jóvenes (1981) por 'Grillito Socoyote en el circo de pulgas y otros cuentos de animales'".

Gilbertó Rendón nació en Cuautla, Morelos, el 14 de febrero de 1946. Escribía literatura para niños y jóvenes desde 1973. Era colaborador y coautor de los libros de texto gratuitos de geografía de cuarto y sexto grados. Sus cuentos han aparecido en diversas antologías.

Fue profesor en la Escuela de Escritores de la SOGEM, en Cuernavaca.