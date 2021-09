Muestra Pedro Reyes detalles de "Tlali", pero bajan el video

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 9 (EL UNIVERSAL).- En un video de más de cinco minutos, en Instagram, el artista Pedro Reyes, presentó algunos detalles de las características y significado de "Tlali", la escultura que se ubicará donde estaba el monumento a Cristóbal Colón, sobre Paseo la Reforma. El video, sin embargó sólo estuvo disponible por unos pocos minutos y fue retirado.

"Tlali", describió al inicio, significa Tierra en náhuatl, y está inspirado en las cabezas colosales olmecas. Además, indicó que los olmecas hablaban zoque, no náhuatl. También señaló que para representar a la tierra se suele usar a una mujer, pero en el mundo prehispánico todas las deidades tienen una dualidad: tlaltezihuatl es ella y Tlaltecuhtli es él.

"Me inspira mucho la cabeza olmeca porque es una aportación única. Una cabeza olmeca no es algo que pertenece a un cuerpo, es una entidad en sí misma. Cuando me plantee hacer una alegoría de la tierra quería utilizar ese lenguaje de la cultura de La venta, pero todas las representaciones de las cabezas olmecas son masculinas", dijo.

Y añadió: "Entonces, el primer problema representaba cambiar el género. Los rasgos que sí conservé de la cultura olmeca, en primer lugar son los ojos, son felinos, es el ojo jaguar. También los labios, que se han asociado al jaguar, pero como dice el poeta Rubén Bonifaz Nuño, en realidad uno ve dos serpientes encontradas que representan el origen del cosmos, dos serpientes también las vamos a encontrar en el tocado del pelo".

El artista explicó que había pensado en el pelo recogido, como un "chongo", pero al consultar a especialistas como Federico Navarrete, supo que en el mundo prehispánico se hacían trenzas, las cuales se manifiestan como cuernezuelos.

"Esto me llevó a pensar en dos trenzas que se cruzan formando un ollin; el ollin no es solamente un día del calendario. También es un símbolo del temblor de tierra, de las fuerzas incontenibles que se expresan en la erupción de los volcanes, en los terremotos. Las trenzas repiten el elemento de las dos serpientes. Son visiones terribles, poderosas, fantásticas que pueblan el arte antiguo de México", explicó.

Reyes agregó que añadió aretes pues en todas las figurillas de hombres y mujeres, así como en dioses, existen, así como las narigueras. "Llevamos más de 4 mil años haciendo escultura, sobre todo la talla directa en piedra. Me gusta ese anacronismo, que uno pueda escapar del presente y tener una continuidad y un vínculo con el pasado", dijo.

Pedro Reyes indicó que aspira a que la escultura pueda "responder a las escalas que demanda el sitio y que exprese su espíritu".

Además, resaltó el trabajo de su equipo, con personal que ha trabajado en la escultura por generaciones. "Estamos orgullosos de poder poner el talento al servicio del embellecimiento de la ciudad y de una avenida icónica tan importante como es Reforma".