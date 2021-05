Murakami publicará primer ensayo en solitario sobre música clásica

TOKIO (EFE).- El escritor japonés Haruki Murakami publicará en junio un nuevo trabajo que constituirá, además, su primer ensayo sobre música clásica como autor único, según anunció este lunes la editorial Bungei Shunju.



El ensayo se titula "Furukute sutekina classic records" (Vinilos de música clásica antiguos y maravillosos) y consta de 360 páginas en las que Murakami escribe sobre 470 vinilos desde el punto de vista de alguien "que ama y escucha la música clásica", señaló la editorial en un comunicado.

La obra estará disponible en librerías japonesas el 24 de junio y por el momento no hay planes de publicación en el extranjero, según indicó a Efe un portavoz de Bungei Shunju.

El autor japonés ha publicado varios ensayos sobre música, entre ellos sus dos volúmenes "Portrait in Jazz" y la colección de poemas "Murakami Songs", en ambos casos en coautoría con Makoto Wada; o "It Ain't Got that Swing (If It Don't Mean a Thing)".

Vinculado a la música clásica, el autor nipón ya publicó "Música, sólo música", un recopilatorio de conversaciones mantenidas durante dos años con el director de orquesta Seiji Ozawa sobre obras de compositores como Brahms o Beethoven, y destacados directores, pero éste será su primer ensayo sobre música clásica en solitario.

Murakami, quien apenas concede entrevistas y es poco dado a las apariciones mediáticas, es un confeso melómano aficionado a la música clásica, el jazz y el rock, y ha afirmado que la música supone una de las mayores influencias para sus obras.

Entre sus novelas más conocidas figuran "Tokio Blues", "Baila, baila, baila", "Los años de peregrinación del chico sin color", "Kafka en la orilla" o la más reciente "La muerte del comendador".

Sus obras han sido traducidas a más de 50 idiomas, y su trayectoria ha sido reconocida con numerosos premios, entre ellos el Noma, el Tanizaki, el Hans Christian Andersen, el Franz Kafka o el Jerusalem Prize.