Museo Whitney inaugura la primavera con explosión de color

Nueva York.- El Museo Whitney de Nueva York dio la bienvenida a la primavera con la presentación de una destacada colección de obras de vibrantes colores, una herramienta que importantes artistas utilizaron en los años 60 para provocar reacciones del público o expresar ideas de género o raza.

"Spilling Over: Painting Color in the 1960s", que podrá verse desde el próximo viernes en esta pinacoteca dedicada al arte estadounidense, reúne piezas de figuras como Emma Amos, Josef Albers, Helen Frankenthaler, Sam Gilliam o Alvin Loving.

La muestra se retrotrae al momento en el que el mundo del arte acoge la pintura acrílica, por aquel entonces un material novedoso, explorando sus amplias posibilidades técnicas y subrayando la fuerza visual del elemento.

CREADORES

Así, algunos artistas como Albers o Loving comenzaron a utilizarlo en estampados, formas geométricas, o la combinación de intensos colores para buscar una reacción física del espectador. En paralelo, una nueva generación de artistas afroamericanos y mujeres, que formaban parte de movimientos de defensa de los derechos civiles, lo utilizaron en retratos o composiciones paisajísticas para plantear cuestiones de percepción, específicamente en relación al género o la raza.

"Aunque son distintas entre sí, no queríamos dividir estas obras en diferentes movimientos, sino encontrar sus puntos en común", dijo en el acto de presentación de la muestra su comisario, David Breslin.