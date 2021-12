Nobel de Literatura 2021 reprocha al Reino Unido su respuesta "inhumana" hacia los inmigrantes

LONDRES (EFE).- El escritor británico-tanzano Abdulrazak Gurnah lamentó hoy la respuesta "inhumana" del Gobierno del Reino Unido hacia los inmigrantes indocumentados que llegan desde Francia por el canal de la Mancha, en una rueda de prensa virtual tras recibir el lunes el Nobel de Literatura en la embajada sueca en Londres.

Gurnah contestó a preguntas de los periodistas sobre temas de actualidad, entre ellos la crisis migratoria que ha provocado tensiones entre París y Londres, que pide más control por parte francesa y un acuerdo de deportación de refugiados.

"Es extraño ver el lenguaje, la narrativa que se construye sobre estos intentos de cruzar (el canal) porque la naturaleza peligrosa del viaje (no es una elección, sino que) ha sido impuesta a esta gente, en ausencia de vías más seguras" para emigrar, afirmó.

"Hay algo muy inhumano en las respuestas de estos dos gobiernos, particularmente el británico, que es del que sé más", declaró el escritor de 73 años, para quien en esas reacciones "visiblemente" tiene que ver el racismo.

Nacido en Zanzíbar (antiguo protectorado británico hoy parte de Tanzania) y emigrado a Inglaterra a finales de la década de los 60, el Nobel confesó que el Ejecutivo británico no le ha felicitado por el galardón, aunque sí lo ha hecho el de Tanzania.

"No me sorprende porque la respuesta al premio ha sido celebrar a un escritor africano, o sea que quizás esa sea la explicación, que no me han visto como alguien a quien debieran felicitar" expresamente, dijo.

Preguntado por el futuro de la Commonwealth (mancomunidad de excolonias y protectorados británicos), Gurnah señaló que "es una continuación de las estructuras del colonialismo, que benefician al Gobierno británico, así como a algunos países escogidos".

"Un día de estos igual se romperá, pero quién sabe, hay países que quieren formar parte sin ser excolonias, de modo que igual se convertirá en otra cosa, un club o algo así", manifestó.

Sobre la pandemia de coronavirus, indicó que "es una lástima" que los países ricos no hayan ayudado más a los pobres con la distribución de las vacunas y consideró que, por todo lo que se la critica, China "ha sido muy generosa" con enormes donaciones.

Gurnah fue distinguido hace dos meses con el Premio Nobel de Literatura por su obra de exploración del poscolonialismo, el quinto autor africano en ganar el galardón y un escritor que no figuraba en los pronósticos previos.

Al escritor se le premió "por su penetración intransigente y compasiva en los efectos del colonialismo y el destino del refugiado en el abismo entre culturas y continentes", según el fallo de la Academia Sueca.

Autor de una decena de novelas y varios relatos cortos, Gurnah nació en Zanzíbar en 1948, pero se refugió en Inglaterra de joven huyendo de la persecución a ciudadanos árabes del régimen de Abeid Karume, surgido tras la independencia del dominio colonial británico.

En su obra es central el tema de la perturbación del refugiado y hay también un intento por evitar la nostalgia de una África precolonial. Sus historias se alejan de los estereotipos y abren la mirada a un este de África culturalmente diversificado y en reinvención permanente.