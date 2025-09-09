Norberto de la Torre presenta “¿Qué saben del amor?”

El escritor Norberto de la Torre presentará este martes 9 de septiembre a las 18:30 horas en el Museo Francisco Cossío su más reciente obra “¿Qué saben del amor?”, este nuevo título forma parte de la trayectoria literaria del autor, marcada por la experimentación con el lenguaje y la exploración de temas universales desde una mirada crítica y personal.

El libro propone una reflexión literaria sobre el amor a través de textos que dialogan con la poesía y la narrativa breve, de la Torre plantea una lectura distinta de un tema recurrente en la literatura, abordado aquí con recursos que cuestionan la comunicación y el lenguaje cotidiano.

Norberto de la Torre nació en la Ciudad de México en 1947 y desde hace varias décadas reside en San Luis Potosí. Psicólogo de formación por la Universidad Nacional Autónoma de México, ha ejercido como docente en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde ha impartido materias en diversas facultades, además de dirigir la Casa-Museo Manuel José Othón. Su carrera como escritor inició a temprana edad con colaboraciones en revistas culturales, y desde entonces ha desarrollado una obra que incluye poesía en prosa y experimentación formal.

A lo largo de su trayectoria ha sido reconocido con premios como el de Literatura Manuel José Othón en 1984 y el Premio Estatal de Periodismo Francisco Martínez de la Vega en 1988. Parte de su obra ha sido traducida al neerlandés y publicada en editoriales internacionales, lo que ha contribuido a difundir su propuesta literaria más allá de México. Con ¿Qué saben del amor?, de la Torre amplía su producción escrita y suma un nuevo título a su bibliografía en activo.

