CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 13 (EL UNIVERSAL).- La nueva Ley de Cinematografía se encuentra ya en la Cámara de Diputados para ser analizada en comisión y subir en su momento al pleno, de acuerdo con María Novaro, directora general del Instituto Mexicano de Cinematografía.

El documento, consensuado por los sectores fílmicosm incluida la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, vendría a sustituir a la creada hace tres décadas.

"Ya fue presentada y aprobada en Consejería de Presidencia (de la República), es una ley que se trabajó de la mano de la comunidad, luego fue hacer el consenso con diputados y ya está en donde debe estar, tiempos (para su aprobación) no tenemos, a ellos les corresponde" indica la funcionaria.

Esta mañana, Novaro presentó un informe de su administración titulado Mitos y verdades sobre los apoyos al cine mexicano, luego de que en los últimos días estuviera en el ojo del huracán tras señalamientos de la Academia de que el gobierno no estaba apoyando al sector.

Durante el mismo aseguró que para el 202 el Focine contará con 191 millones de pesos, con lo cual se apoyará a la producción, exhibición y diversas actividades para difundir y promover al cine nacional.

"Antes se apoyaba a la producción vigorosamente, pero no basta estimular que el cine mexicano se haga, sino que sea vea; ha estado todo desbalanceado", consideró Novaro.

Y adelantó que los proyectos que en su momento fueron apoyados por los extintos Fidecine y Foprocine, aún pendientes, serán saldados en su mayoría durante 2023 y unos cuantos en el 2024.

"Se han estado pagando cabalmente, tuvimos 14 amparos que se interpusieron por parte de la comunidad cinematográfica y se pararon (los pago) por cosas administrativas; nos retrasamos en el tiempo, ahora se van atendiendo conforme (los productores) van entregando documentación", expone.