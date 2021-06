Obras creadas en pandemia reciben fondos para mantener vivo el espectáculo en Miami

MIAMI (EFE).- La comunidad latina, las afrolatinas y las mujeres en general son algunos de los temas que abordan nueve espectáculos, conciertos y performances creados en Miami durante la pandemia del coronavirus que han sido seleccionados para compartir un fondo de 300,000 dólares.



El legado de las mujeres africanas en "Sharing Grandmothers" o la "invisibilidad" de las mujeres cubanas de raza negra en el espectáculo de danza contemporánea "CuBlack" están entre los nueve proyectos concebidos en Miami que recibirán fondos para su puesta en escena, informó este miércoles la Fundación Knight.

El anuncio de hoy constituye la segunda fase del programa New Work 2020 (Nueva obra 2020), ideado por la fundación para promover la adaptación de la creación artística a las nuevas tecnologías y plataformas en un contexto "sin precedentes" como el de la pandemia de la covid-19.

En la primera parte de esta iniciativa, que en total destinó casi medio millón de dólares, 18 grupos y artistas recibieron en diciembre del año pasado 10.000 dólares cada uno para desarrollar una nueva propuesta escénica en tiempos de "distanciamiento social".

De ese grupo de 18 han salido los 9 proyectos dados a conocer hoy, que de esta manera hacia el final de este 2021 podrán estrenar y mostrar al público sus trabajos de teatro, danza y música, entre otras propuestas escénicas.

"Estamos entusiasmados de brindar más apoyo para ayudar a nueve de estos artistas, que están utilizando formas innovadoras, incluida la tecnología digital, para llegar a las audiencias donde están y convertir sus ideas en realidad", dijo en un comunicado Victoria Rogers, vicepresidenta del programa de artes de Knight.

LA CREACIÓN, LA MEJOR VACUNA CONTRA LA PANDEMIA

"Es un homenaje a la madre, a la abuela", a la sabiduría y el acerbo cultural "transmitido de generación en generación", dijo a Efe el cubano Carlos Miguel Caballero sobre el proyecto "Sharing Grandmothers" (Compartiendo abuelas), que desarrolla junto a la música y cantante Inez Barlatier, radicada en Miami, y la camerunesa Lornoar.

Este actor de formación clásica, con más de 20 años viviendo en Estados Unidos y que ha trabajado en teatro, cine y telenovelas como "La Prisionera", se mostró agradecido con el programa de la Fundación Knight.

"En estos tiempos de pandemia, no hay mejor vacuna que la creación artística", dijo.

El director promete un "diálogo musical" entre las cantantes durante un espectáculo que posee una estructura dramática y ya está configurado en un 70 %, además de incluir canciones originales.

La coreógrafa cubana Melissa Cobblah Gutiérrez espera que el espectáculo de danza "CuBlack: Invisibilized No Further!" (CuBlack: No más Invisibilizado!) sirva de punto de partida para un debate sobre "la opresión de la gente negra dentro de la población cubana", como dijo a Efe.

"CuBlack", mezcla de Cuba y Black, contendrá danza, fotos y videos para poner sobre el tapete como se "oculta" las cuestiones sociales ligadas a la raza negra en la isla, relevante en el caso de Miami donde la comunidad del exilio cubano es la principal pero no se habla del tema.

De igual forma, las hermanas Tanya y Natasha Bravo quieren subrayar la historia de las comunidades latina y afroamericana en Miami con un espectáculo de teatro inmersivo y educativo dirigido a escolares de secundaria.

La experiencia teatral llevará a grupos reducidos de estudiantes en un "viaje en autobús virtual con actores en vivo", que representarán escenas sobre la vida cotidiana de personas de vecindarios de mayoría latina y afroamericana, para "comprender los eventos que contribuyeron a las desigualdades raciales y sociales que todavía experimentamos hoy desde una perspectiva 'interna'".

La Knight Foundation ha destinado casi 189 millones de dólares en apoyar proyectos de artistas locales desde 2008.