Oliver Guevara presenta su libro Elefante
La presentación del libro Elefante, del autor potosino Oliver Guevara, se realizará este viernes 16 de enero a las 17:30 horas en la Biblioteca del Centro de las Artes de San Luis Potosí, como parte de una actividad abierta al público dedicada a la poesía contemporánea.
Durante el encuentro, el autor compartirá una lectura y conversación en torno a esta obra, que será presentada por el escritor Vicente Acosta Flores. La sesión se plantea como un acercamiento directo al universo literario del libro y a las ideas que lo atraviesan.
Elefante propone un recorrido poético que observa la noche, el miedo, la distancia y la pérdida como fuerzas que ordenan la experiencia humana.
El texto construye imágenes vinculadas al origen, al desplazamiento y a la memoria, donde el lenguaje avanza entre lo íntimo y lo cósmico sin recurrir a narrativas lineales.
La escritura de Guevara se caracteriza por una voz que explora tensiones entre luz y oscuridad, cuerpo y materia, permanencia y desaparición. En este libro, el poema funciona como espacio de reflexión sobre aquello que no siempre puede nombrarse de forma directa, pero que se manifiesta a través de la imagen y el ritmo.
Oliver Guevara cuenta con una trayectoria consolidada en el ámbito literario y periodístico, con premios estatales en poesía y cuento, además de publicaciones reconocidas a nivel nacional.
