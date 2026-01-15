logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Estreno mundial de la cuarta temporada de Bridgerton

Fotogalería

Estreno mundial de la cuarta temporada de Bridgerton

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Oliver Guevara presenta su libro Elefante

Por Estrella Govea

Enero 15, 2026 03:00 a.m.
A
Oliver Guevara presenta su libro Elefante

La presentación del libro Elefante, del autor potosino Oliver Guevara, se realizará este viernes 16 de enero a las 17:30 horas en la Biblioteca del Centro de las Artes de San Luis Potosí, como parte de una actividad abierta al público dedicada a la poesía contemporánea.

Durante el encuentro, el autor compartirá una lectura y conversación en torno a esta obra, que será presentada por el escritor Vicente Acosta Flores. La sesión se plantea como un acercamiento directo al universo literario del libro y a las ideas que lo atraviesan.

Elefante propone un recorrido poético que observa la noche, el miedo, la distancia y la pérdida como fuerzas que ordenan la experiencia humana.

El texto construye imágenes vinculadas al origen, al desplazamiento y a la memoria, donde el lenguaje avanza entre lo íntimo y lo cósmico sin recurrir a narrativas lineales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La escritura de Guevara se caracteriza por una voz que explora tensiones entre luz y oscuridad, cuerpo y materia, permanencia y desaparición. En este libro, el poema funciona como espacio de reflexión sobre aquello que no siempre puede nombrarse de forma directa, pero que se manifiesta a través de la imagen y el ritmo.

Oliver Guevara cuenta con una trayectoria consolidada en el ámbito literario y periodístico, con premios estatales en poesía y cuento, además de publicaciones reconocidas a nivel nacional. 

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    La película La Virgen de la Tosquera llega a México con una reflexión única
    La película La Virgen de la Tosquera llega a México con una reflexión única

    La película 'La Virgen de la Tosquera' llega a México con una reflexión única

    SLP

    EFE

    Detalles sobre la producción y el elenco de 'La Virgen de la Tosquera'

    Arnaldo Coen sorprende con esculturas en exposición
    Arnaldo Coen sorprende con esculturas en exposición

    Arnaldo Coen sorprende con esculturas en exposición

    SLP

    El Universal

    El reconocido artista mexicano exhibe su obra en el Seminario de Cultura Mexicana

    Fallece Alex Valencia, destacado promotor cultural en SLP
    Fallece Alex Valencia, destacado promotor cultural en SLP

    Fallece Alex Valencia, destacado promotor cultural en SLP

    SLP

    Pulso Online

    Amigos e instituciones públicas enviaron condolencias a sus allegados

    EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DIGITAL DE PABLO DE LA ROSA
    EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DIGITAL DE PABLO DE LA ROSA

    EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DIGITAL DE PABLO DE LA ROSA

    SLP

    Estrella Govea

    Imagen, repetición y forma en fractales subyacentes, en la Casa Museo Manuel José Othón