La Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí (OSSLP) ofreció su segundo concierto del año ante un teatro lleno, en una velada que confirmó el interés del público por la programación sinfónica de inicio de temporada. La respuesta fue inmediata: sala ocupada en su totalidad y una ovación final que marcó el cierre del concierto.

Bajo la dirección de Enrique Barrios, la orquesta presentó el 29 de enero un programa concebido como un recorrido musical por distintos momentos del año, retomando el espíritu festivo con el que inició la temporada 2026. La propuesta combinó obras de amplio reconocimiento con piezas que forman parte del repertorio habitual de la orquesta, lo que permitió una escucha cercana y accesible sin perder solidez interpretativa.

El programa incluyó fragmentos corales y orquestales de Carmina Burana de Carl Orff, así como valses emblemáticos como El Danubio Azul de Johann Strauss y Vals sobre las olas de Juventino Rosas. Estas obras marcaron algunos de los momentos más celebrados de la noche, tanto por su familiaridad como por la respuesta sonora del ensamble.

La selección también incorporó páginas de gran carga dramática y orquestal, entre ellas la Obertura 1812 de Piotr Ilich Tchaikovsky, la Cabalgata de las Valquirias de Richard Wagner y La Primavera de Las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi. A este conjunto se sumaron piezas de la tradición mexicana como Sones de mariachi de Blas Galindo y fragmentos de Redes de José Revueltas.

El concierto contó con la participación de distintos coros locales, cuyas intervenciones ampliaron la dimensión sonora del programa y aportaron contraste a la velada.