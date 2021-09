Otorgan premio literario internacional a Natalia Toledo, poeta zapoteca oaxaqueña

JUCHITÁN DE ZARAGOZA, Oax., septiembre 29 (EL UNIVERSAL).- La Borchard Foundation, a través de su Centro de Artes Literarias (Center on Literary Arts), otorgó uno de sus premios anuales a la poeta Natalia Toledo, por su trayectoria en la literatura en lenguas originarias en América.

La fundación internacional otorgó la beca del Centro Borchard de Artes Literarias 2022 a la autora del poemario "Olivo negro" y "El dorso del cangrejo", así como a 16 creadores más de Estados Unidos, México y Canadá entre los que destacan.

Entre los galardonados destacan Alison Hawthorne Deming, Rita Dove, Álvaro Enrigue, Yuri Herrera, Marlon James, Christian Kiefer, Brenda Lozano, Terese Marie Mailhot, Douglas Manuel.

La escritora juchiteca recibió con mucho agrado el reconocimiento que le dan al trabajo que viene realizando desde hace más de 35 años en zapoteco, recordado que en sus inicios no existían los premios para la literatura escrita en lenguas originarias, por lo que ella escribía por una necesidad de expresarse ante el silencio y la lejanía de la tierra.

"Cuando yo comencé a escribir no había apoyos para escritores en lenguas originarias, no había premios, así que yo no pertenezco a ese boom, yo escribía porque tenía la necesidad de expresarme ante lo nuevo.

"La Ciudad de México a los 15 años, la lengua española con mi abuela, llegué a ella medio masticando el español, escribía para no olvidar a las mujeres de mi casa, para no olvidar la lengua de mi madre y mi abuela, el zapoteco.

"Así que recibir este reconocimiento por mi trabajo es recordar el comienzo y todo lo recorrido", expresó vía telefónica para EL UNIVERSAL.

La originaria de la Séptima Sección de Juchitán es una poeta bilingüe (zapoteco-español), además de diseñadora textil y de joyería.

La egresada de la Sogem obtuvo en el 2004 el Premio Nacional de Literatura Nezahualcóyotl por Olivo negro. Forma parte de antologías literarias, ha sido traducida al inglés, francés, alemán, entre otros idiomas.

Natalia Toledo es una de las escritoras más importantes de América Latina, tanto, que la influyente revista estadounidense especializada en literatura y traducción Literatura Mundial de Hoy, seleccionó el libro El Olivo Negro y otros poemas como uno de los 75 libros mejores traducidos al inglés a nivel mundial en el 2017.

Se ha inclinado en los últimos años en escribir narraciones cortas dirigidas a niños como "La Muerte Pies Ligeros" y "El niño" que no tuvo cama que realizó en colaboración con su padre Francisco Toledo. Su gran aporte a la literatura zapoteca está centrado también en los poemarios "Mujeres de Sol, mujeres de oro", que ya tiene una traducción al francés.

Su trabajo a favor de la revitalización de la lengua ha sido muy importante, junto con el maestro Víctor Cata y apoyados por el maestro Francisco Toledo, logró consolidar el proyecto de revitalización del zapoteco Camino de la Iguana, que se reprodujo en otros espacios, con otros nombres y con otros promotores.

El Centro de Artes Literarias que le otorgó el reconocimiento tiene el objetivo de crear una comunidad de artistas literarios de todas las Américas para fomentar conexiones significativas entre las personas, la cultura y el mundo natural.

La misión de la Fundación Albert y Elaine Borchard es promover la investigación, la educación, la justicia social y las artes y mejorar la condición humana, por eso enfoca sus recursos a tres centros; Center on Law & Aging, Center on International Education y el Center on Literary Arts.