“PERRAS DE RESERVA”,PRESELECCIONADO AL PREMIO BOOKER INT.

LONDRES- La colección de historias cortas de mujeres ‘Perras de Reserva’ (‘Reservoir Bitches’, en su traducción al inglés), obra debut de la escritora mexicana Dahlia de la Cerda, fue preseleccionada este martes para el premio Booker Internacional, uno de más prestigiosos a nivel global.

El libro de la autora de Aguascalientes (México) se encontró entre las 13 obras de la ‘lista larga’ de candidatos al galardón, elegidas por un jurado experto de entre 154 títulos, la cifra más alta desde 2016, según informó la organización del Booker Internacional en un comunicado.

El premio literario, que reconoce a la mejor obra de ficción extensa o colección de cuentos cortos traducidas al inglés y publicadas en el Reino Unido y/o Irlanda entre el 1 de mayo de 2024 y el 30 de abril de 2025, está dotado con 50.000 libras esterlinas (60.305 euros), a dividir a partes iguales entre la persona ganadora y la encargada de la traducción.

‘Perras de Reserva’, el único libro en español de la selección, sigue las vidas interconectadas de 13 mujeres mexicanas, desde la hija todopoderosa de un jefe de un cártel hasta la víctima de un transfeminicidio, y Amazon Studios y Perro Azul están desarrollando actualmente su adaptación a serie de televisión.

Entre las otras doce obras que optarán al premio se encuentran ‘The Book of Disappearance’, de Ibtisam Azem; ‘On the Calculation of Volume I’, de Solvej Balle; ‘There´s a Monster Behind the Door’, de Gaëlle Bélem; ‘Solenoid’, de Mircea Cartarescu; ‘Small Boat’, de Vincent Delecroix; ‘Hunchback’, de Saou Ichikawa o ‘Under the Eye of the Big Bird’, de Hiromi Kawakami.

La lista se completa con ‘Eurotrash’, de Christian Kracht; ‘Perfection’, de Vincenzo Latronico; ‘Heart Lamp’, de Banu Mushtaq; ‘A Leopard-Skin Hat’, de Anne Serre y ‘On a Woman´s Madness’, de Astrid Roemer, que recibe una nominación histórica 43 años después de haber sido publicado por primera vez en su idioma original, el neerlandés.