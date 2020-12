Polarización pone en la mira a críticos del gobierno, dicen en FIL

El escritor Héctor Aguilar Camín, el sociólogo Roger Bartra, la polítologa María Amparo Casar, presidenta ejecutiva de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad; el académico Francisco Valdés Ugalde y la periodista Gabriela Warkentin coincidieron en que en México no sólo hay un asedio a la libertad de expresión, sino también hay una polarización que anula el debate público y pone bajo la mira a los críticos del gobierno.

En el marco del programa FIL Pensamiento de la Feria Internacional de Literatura de Guadalajara se llevó a cabo la conferencia "Libertad de expresión, en el marco de la 4T", en la que los ponentes señalaron que los dichos del Presidente alimentan "el veneno y el odio" en las redes sociales que no sólo intimidan, también pueden terminar en agresiones físicas.

"No sé si este Presidente ha sido el más criticado, creo que no, pero sí sé que este es el Presidente que más ha insultado a todo aquello que le molesta y le incomoda. Es un Presidente que atemoriza, nos tiene trabajando bajo amenaza, todos los días está en condiciones de lanzar un nuevo estigma", indicó Aguilar Camín.

Por su parte, Casar, dijo sentirse "harta" de que se hable de dos polos que "son de la misma calaña". "Resulta que sólo hay dos polos, en pro y en contra de López Obrador. Con nuestras críticas no estamos polarizando, estamos, con datos en la mano, hablando sobre lo que ocurre en el país. No estamos tratando de descarrilar su gobierno. Lo que yo hago es para defender ciertos principios", dijo.

Bartra indicó que en México hay una situación "complicada, tensa y difícil" en términos de la libertad de expresión. Mientras que Warkentin señaló que se han creado climas de linchamiento, pero no sólo debido al micrófono presidencial, sino también por la confrontación pública y polarizada en redes sociales.

En los comentarios de la mesa durante su transmisión en Facebook se generaron cientos de comentarios de parte de los usuarios, muchos en contra de los ponentes, a quienes acusaron de "chayoteros", "chillones" y "mentirosos".