Porque se celebra el Día de los Santos Inocentes el 28 de diciembre

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 27 (EL UNIVERSAL).- El Día de los Santos Inocentes es otra de las fechas vinculadas a Navidad y la religión cristiana, pero a diferencia de las fiestas del 24 y 25 de diciembre, este día no tiene un trasfondo alegre ni positivo. La Fiesta de los Santos Inocentes, o Childermas en inglés antiguo, conmemora la muerte de los niños varones menores de dos años que fueron asesinados en Belén por orden del rey Herodes durante la búsqueda del Mesías, es decir, el niño Jesús.



¿Qué es el Día de los Santos Inocentes y cuál es su origen?

El día se refiere a la orden de Herodes ante el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento sobre el nacimiento del Rey de los Judíos, que era para él y su gobierno en Judea una amenaza.

Herodes ordenó la ejecución de todos los niños varones menores de dos años en Belén, según se describe en el relato bíblico de Mateo 2:16.

Con la ejecución, los magos no podrían encontrar al Mesías y así Herodes no sería desplazado de su trono. Para evitar que Jesús fuera asesinado en la masacre, se le dijo a San José en un sueño que huyera con Jesús y la Virgen María a Egipto. Debido a que las víctimas eran bebés, eran inocentes de cualquier delito. Tomando eso en consideración, la iglesia reconoció a los niños muertos como santos. Asimismo, estos niños fueron los primeros mártires cristianos, según la iglesia católica. Todo aquel que moría a manos de personas que odiaban a Cristo eran nombrados mártires.



¿Cuándo es el Día de los Santos Inocentes?

No se sabe con exactitud cuándo sucedió dicha masacre en la historia religiosa, pero se estima que ocurrió dentro de los dos años posteriores al nacimiento de Jesús. Los estudiosos en la materia sugieren que el año real del nacimiento de Jesús fue entre el año 4 y el 6 a.C, por lo que los asesinatos pudieron ocurrir entre 2 y 4 a.C.

Actualmente, el Día de los Santos Inocentes se observa el 28 de diciembre de cada año en las iglesias occidentales y el 29 del mismo mes en las iglesias orientales. Aunque es un día religioso, en muchas partes del mundo acostumbran usar la fecha para jugar bromas pesadas; además para consentir a los más pequeños de la familia, permitirles que hagan lo que deseen por un día, coman lo que quieran y se comporten sin límites o regaños.

También las iglesias omiten el canto del Gloria y el Aleluya en las celebraciones religiosas en honor a las madres de las víctimas, aunque esta regla se rompe cuando la fecha cae en domingo.