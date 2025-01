PREMIO AL MEJOR MURAL DEL MUNDO

MADRID- Veintisiete obras iberoamericanas optan al premio Street Art Cities 2024, que designa al mejor mural urbano del mundo (Best Mural Of The World), con trabajos realizados en España, Portugal, Colombia, Argentina y Brasil, entre los que han logrado un mayor número de nominaciones.

Estos murales los han realizado quince artistas españoles, cuatro portugueses, cuatro argentinos, una colombiana (nominada dos veces), un chileno y un brasileño.

Diecisiete de las obras nominadas están en España, país que en la pasada edición se llevó el primer puesto con una pintura hecha en Fene (A Coruña, noroeste) por el artista Sfhir, un madrileño de 45 años que lleva desde 1995 pintando en diferentes ciudades del mundo.

Este año repite Fene como localidad de acogida de uno de los murales nominados. Es el elaborado por el chileno Cristóbal Espinosa (conocido como Cristóbal Persona), titulado ‘Charanguista Andino’, en el que el artista representa a un músico indígena tocando una pequeña guitarra.

Entre las obras latinoamericanas está ‘La madre naturaleza’, del artista plástico argentino José Gallino, pintada en un tanque de agua en la localidad uruguaya de San Gregorio de Polanco, que personifica a la naturaleza en una figura femenina criolla inmensa en el agua, rodeada de la exuberante flora y fauna autóctona.

También ‘Crepúsculo’, del reconocido muralista argentino Martín Ron, localizada en el edificio Albor de Mitre 189, en la provincia de Buenos Aires.

La colombiana Nandy Mondragón, artista plástica de la ciudad de Cali, representa a su país con ‘Nutria Neotropical’, pintada en Silvania, en la región de Cundinamarca, y en la que reflexiona sobre las amenazas de esta especie.

Brasil suma una nominación también con el mural pintado en Florianópolis por Henrique Montanari, conocido como EDMX, con la diosa del mar Lemanjá como protagonista.

La plataforma Street Art Cities recopila desde 2016 murales de todo el mundo. Actualmente cuenta con un banco de imágenes de más de 66.000 murales pintados en casi 1.800 ciudades del mundo, realizados por 430 artistas urbanos.