logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Corre x tu Marca y ADERIAC entregan donativo a Bomberos de San Luis Potosí

Fotogalería

Corre x tu Marca y ADERIAC entregan donativo a Bomberos de San Luis Potosí

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Presentarán Evocación María, de Ambrosio Castillo

Por Estrella Govea

Febrero 04, 2026 03:00 a.m.
A
Presentarán Evocación María, de Ambrosio Castillo

La presentación del libro Evocación María, de Ambrosio Castillo, se llevará a cabo en el Museo Federico Silva, el viernes 6 de febrero a las 18:00 horas, un acercamiento al origen de la obra y a las preguntas que plantea desde la literatura y su diálogo con el teatro; con entrada abierta al público.

La novela se sitúa en un entorno rural donde la fe y las tradiciones marcan la vida cotidiana. María, enfrentada a la ausencia de su esposo Juan, recurre a un saber heredado para intentar recuperar el amor perdido. Esa decisión activa un conflicto que cruza deseo, culpa y creencias, y coloca a la protagonista frente a las consecuencias de invocar fuerzas que exceden su control.

El relato aborda temas como la memoria, los celos, la soledad y los límites impuestos por la moral religiosa. A través de una historia marcada por la tensión entre lo permitido y lo prohibido, el libro examina cómo el deseo se oculta, se justifica y se castiga dentro de una comunidad regida por normas estrictas.

Ambrosio Castillo es dramaturgo, escritor y educador. Su trabajo se centra en explorar la condición humana desde conflictos internos vinculados con la fe, la culpa y la pasión. Su escritura establece vínculos entre lo simbólico y lo narrativo, y suele desplazarse entre el texto literario y la escena teatral.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Evocación María forma parte de la trilogía Desde los infiernos, junto con Infiernos Oníricos y 1848. En esta obra, Castillo propone una lectura que confronta al lector con decisiones extremas y con la forma en que las creencias pueden moldear, limitar o conducir los actos individuales.  

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Día de la Candelaria: tradición, fe y tamales que reúnen a las familias
Día de la Candelaria: tradición, fe y tamales que reúnen a las familias

Día de la Candelaria: tradición, fe y tamales que reúnen a las familias

SLP

Redacción

Una festividad que cierra el ciclo navideño

MINIATURAS DE XANA RAMÍREZ NEGRETE
MINIATURAS DE XANA RAMÍREZ NEGRETE

MINIATURAS DE XANA RAMÍREZ NEGRETE

SLP

Estrella Govea

Una forma de detener el tiempo y mirar de nuevo la ciudad

Roma cobra entrada en Fontana de Trevi a turistas
Roma cobra entrada en Fontana de Trevi a turistas

Roma cobra entrada en Fontana de Trevi a turistas

SLP

El Universal

El icónico monumento de Roma ahora requiere pago para turistas

"YO SOY GATO CATÓLICO", EXPOSICIÓN DE BÁRBARA ÁRAB
"YO SOY GATO CATÓLICO", EXPOSICIÓN DE BÁRBARA ÁRAB

"YO SOY GATO CATÓLICO", EXPOSICIÓN DE BÁRBARA ÁRAB

SLP

Estrella Govea

En la muestra, la artista potosina explora imágenes, símbolos y narrativas vinculadas a lo religioso