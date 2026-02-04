Presentarán Evocación María, de Ambrosio Castillo

La presentación del libro Evocación María, de Ambrosio Castillo, se llevará a cabo en el Museo Federico Silva, el viernes 6 de febrero a las 18:00 horas, un acercamiento al origen de la obra y a las preguntas que plantea desde la literatura y su diálogo con el teatro; con entrada abierta al público.

La novela se sitúa en un entorno rural donde la fe y las tradiciones marcan la vida cotidiana. María, enfrentada a la ausencia de su esposo Juan, recurre a un saber heredado para intentar recuperar el amor perdido. Esa decisión activa un conflicto que cruza deseo, culpa y creencias, y coloca a la protagonista frente a las consecuencias de invocar fuerzas que exceden su control.

El relato aborda temas como la memoria, los celos, la soledad y los límites impuestos por la moral religiosa. A través de una historia marcada por la tensión entre lo permitido y lo prohibido, el libro examina cómo el deseo se oculta, se justifica y se castiga dentro de una comunidad regida por normas estrictas.

Ambrosio Castillo es dramaturgo, escritor y educador. Su trabajo se centra en explorar la condición humana desde conflictos internos vinculados con la fe, la culpa y la pasión. Su escritura establece vínculos entre lo simbólico y lo narrativo, y suele desplazarse entre el texto literario y la escena teatral.

Evocación María forma parte de la trilogía Desde los infiernos, junto con Infiernos Oníricos y 1848. En esta obra, Castillo propone una lectura que confronta al lector con decisiones extremas y con la forma en que las creencias pueden moldear, limitar o conducir los actos individuales.