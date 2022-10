Presentó la OSSLP concierto "Pop Sinfónico"

Bajo la dirección del maestro José Miramontes Zapata, la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí presentó el concierto especial "Pop Sinfónico", en el Teatro de la Paz de la capital potosina.

Con un variado programa, los músicos ejecutaron piezas como: Viva la Vida de Coldplay; Firework de Katy Perry; Your song de Elthon Jonh; Despacito de Luis Fonsi; y What´s Up de 4 Non Blondes.

Además, We are Young de Fun; Chandelier de Sia; Bailando de Enrique Iglesias; Rolling in the Deep de Adele; Bad Romance de Lady Gaga y Bohemian Rhapsody de Queen, entre otras piezas que los asistentes disfrutaron durante dos horas.

Dicha programación fue presentada con arreglos musicales de Omar Gutiérrez Robles y, a su vez, encabezada por los músicos J. Gerardo Miramontes Cossío, guitarra; Malkuth Zavala Díaz de León, teclado; Carlos F. Martínez Miranda, contrabajo eléctrico y Ulises Ventura Fierro, batería.

Para mayor información sobre los próximos conciertos que la OSSLP presentará, se pueden consultar las plataformas digitales de la misma, así como las redes sociales de la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí.