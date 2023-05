Productores y cineastas confrontan al Imcine

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 9 (EL UNIVERSAL).- Asociaciones de productores, escritores, cineastas y fotógrafos de cine nacional, así como redes de festivales que se realizan en la República a lo largo del año, se pronunciaron esta tarde contra los mensajes que, en los últimos días, ha difundido el Instituto Mexicano de Cinematografía.

Desde la semana pasada la titular del Imcine (por sus siglas), María Novaro, se ha abocado mediante mensajes de WhatsApp y un video, a defender al Focine, actual figura de apoyo económico al cine nacional.

Esto luego de que la Suprema Corte de Justicia determinara a como inconstitucional la desaparición del Fidecine, que durante 18 años respaldó la hechura de cintas mexicanas, pero que al ser fideicomiso fue metido en el paquete que mandó extinguir el Ejecutivo.

Con la determinación de la inconstitucionalidad, el Fidecine no desaparece. Novaro ha insistido en que esta decisión de la SCJN afectará al Focine, que cursa su tercer año de operatividad, pero que según ella, no podría seguir existiendo.

Contra ese mensaje es que, por medio de una carta abierta, se han pronunciando entre otros la Asociación Mexicana de Productores Independientes; Tinta, Sociedad de Escritores Audiovisuales y Cinematográficos México, la Red Mexicana de Festivales Cinematográficos, la Sociedad Mexicana de Autores de Fotografía Cinematográfica y la Red de Documentalistas.

"La titular del Instituto Mexicano de Cinematografía, a través de las redes oficiales del Instituto, ha manifestado una serie de argumentos que contraponen al Programa de Fomento al Cine (FOCINE) y al FIDECINE que envían un mensaje impreciso y confuso a la comunidad cinematográfica nacional", se lee en el texto.

"La narrativa que confronta al FIDECINE y al FOCINE no cuenta con un sustento jurídico", establece.

A lo largo de la carta se recuerda que el Fidecine fue creado en 2001 y se estableció legalmente una política obligatoria para el fomento del cine mexicano por parte del Estado, que prevaleció hasta octubre de 2020.

Reitera que el FIDECINE, al ser un Fideicomiso, cuenta con la única figura jurídica en el orden del derecho administrativo que permite la multianualidad de los recursos públicos, es decir, que los fondos asignados puedan mantenerse, acumularse y ejercerse más allá del año fiscal.

Y aclara:

"El FOCINE, al ser un programa presupuestal anual no contemplado en la Ley Federal de Cinematografía, carece de garantías para la continuidad de los recursos, poniendo en riesgo nuevas producciones, la conclusión de las películas ya apoyadas y hasta el programa en sí mismo".

Subraya que la eliminación del FIDECINE de la Ley Federal de Cinematografía significa una regresividad prohibida en la Constitución que resulte en el retroceso y perjuicio de los derechos humanos y culturales de las y los mexicanos.

"Estamos convencidos que nuestra labor como cineastas incluye buscar mejores condiciones para todas y todos, para lo cual es indispensable preservar los apoyos existentes (trabajados, defendidos y ganados a pulso desde hace décadas) y también buscar más y mejores mecanismos de apoyo y certeza para el cine nacional, que es muy diverso.

"Queremos insistir: la narrativa que confronta al FIDECINE y al FOCINE no cuenta con un sustento jurídico, lo cual crea incertidumbre y confusión en la comunidad cinematográfica y cultural", apunta.

El texto concluye solicitando una reunión formal con Novaro y las autoridades culturales para la aclaración del tema.

"Ya que por su importancia es necesario que no sea tratado solamente en redes sociales", termina.

La lista de firmantes se completa con la Unión de Productores AC; la Red Nacional de Cinematografías Estatales; la Asociación Nacional de Productores y Distribuidores de Películas AC; la Sección Productores de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica; la Red Iberoamericana de Festivales y el Movimiento Colectivo por la Cultura y el Arte en México.