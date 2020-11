¿Qué medidas contra el covid se implementaron para la reapertura del Museo de Antropología?

Pese a que en México se han contabilizado más de 95 mil personas fallecidas y más de 978 mil casos confirmados en México de Covid-19, este miércoles reabrió sus puertas el Museo Nacional de Antropología (MNA) para recibir a 419 personas, entre familias, grupos de amigos e incluso estudiantes, luego de haber permanecido cerrado alrededor de ocho meses.

En 2019, el MNA fue visitado por 3 millones 86 mil 555 personas, de las cuales, 3 mil 900 fueron contabilizadas el martes 12 de noviembre de hace un año. Sin embargo, este miércoles la cantidad de visitantes quedó muy lejos de esas multitudes, pues sólo fueron 419 personas de todas las edades y de Estados Unidos, Portugal, así como del Estado de México, Ciudad de México y Tijuana.

A la reapertura llegó un grupo de cerca de 25 alumnos comandados por Luis Eduardo Gotes, profesor de Atlas Etnográfico, materia que forma parte del programa de estudios de la licenciatura en Etnología, que se imparte en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH).

El profesor señaló que él y su grupo fueron "para que el alumno se involucre con información geográfica, lingüística y contexto histórico de las distintas culturas originarias de México".

Gotes detalló que en su programa están contempladas cinco visitas al museo, la de este miércoles fue la primera. En su grupo de la mañana hay 40 alumnos, pero sólo llegaron alrededor de 25:

"La visita fue demasiado rápida e incómoda, pero es mejor que nada. Tenemos que aprender a vivir con el virus, así como lo hicimos con la polio y con otros problemas de salud pública, porque de pronto es difícil saber si estamos en un contexto de discurso político o de epidemia médica y la sensación comienza a ser muy pesada. Es mejor que se vayan liberando los espacios, con los cuidados necesarios, como lo hacen aquí, porque al menos podemos liberar el imaginario y la vida social", dijo Gotes.

El profesor de la ENAH detalló que tiene dos grupos, pero en el segundo, los alumnos sí externaron su desacuerdo: "Los alumnos se cuestionaron que se abriera este espacio de riesgo".

En el acceso y durante el recorrido por el Museo Nacional de Antropología, el uso del cubrebocas es obligatorio, y por el momento, el número de visitantes permitido será de mil 500 personas por día, cifra que corresponde al 30% del aforo, tal y como lo establecen los protocolos de las autoridades de Salud.

Al respecto, Armando Arvide, subdirector de Seguridad de Patrimonio del Museo, explicó que las visitas guiadas sólo permitirán grupos de máximo cinco personas, incluido el guía.

Salvo las dos ocasiones en las que personal de vigilancia del museo instó al grupo de más de 20 alumnos y al profesor Luis Eduardo Gotes a que avanzaran más a prisa, el colectivo pudo hacer su recorrido sin mayor contratiempo.

Un rocío para el acceso

A todas las personas que ingresaron al museo, además de revisarles que usaran cubrebocas, también se les repartió gel, se les tomó la temperatura, usaron un tapete desinfectante; pero además atravesaron por una medida poco usual: fueron rociados con una solución de alcohol y agua.

"Se hace una sanitización en la puerta principal con una sustancia de agua y alcohol. El área de Restauración (del Museo) nos indicó que con eso se podía bajar un poco el virus, quizá no al 100%, pero sí es una ayuda", declaró el subdirector de Seguridad de Patrimonio del MNA.

Armando Arvide detalló que la cantidad de gente en alguna de las 22 salas depende de la extensión del espacio. "Por ejemplo, en la sala Mexica, que es una de las más grandes, pueden estar 99 personas, pero en otras, sólo 38 o 40, es decir, depende de su amplitud", señaló.

Por lo general, el MNA operaba de martes a domingo, de 9:00 a 19:00 horas. Ahora, debido a la pandemia de Covid-19, estará abierto sólo cinco días: de martes a sábado, de 10:00 a 17:00 horas, por ello, el servicio de taquillas cerrará a las 16:15 horas.

"Antes, en un martes, el museo recibía arriba de 3 mil o 4 mil personas, de ahí iba subiendo y para el viernes teníamos 8 mil personas, sábados entre 10 mil y 20 mil, y domingos 25 mil. Debido a la cantidad de gente que llegaba los domingos se decidió cerrar el museo ese día, porque no se iba a poder controlar la cantidad de visitantes", señaló Arvide.

Esos miles de visitantes no se registraron este miércoles en la reapertura del Museo Nacional de Antropología, aunque sí hubo turistas nacionales y extranjeros, como José, estadounidense que llegó al país hace tres días y el miércoles, al recorrer la ciudad, un taxista le informó de la reapertura.

Al MNA también llegó Claudia, turista originaria de Portugal, quien acudió con el objetivo de "entender un poco más de la historia prehispánica. Llegué hace una semana y media y me quedaré por tres meses. Es mi primera vez en el museo y vengo a aprender, esa es la idea".

Tanto José como Claudia dijeron que no sentían ningún tipo de temor por asistir en el contexto de la pandemia: "En el museo se están tomando todas las medidas, pero (rociar) me parece algo exagerado", dijo Claudia.