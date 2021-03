Reabre el Soumaya: "No vamos a relajar las medidas de seguridad"

El número decreciente de contagios en la Ciudad de México hizo posible que a partir de esta semana reabrieran los museos en la capital del país; sin embargo, fueron pocos los espacios que decidieron recibir a los visitantes, uno de ellos fue el Museo Soumaya, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Previo a la pandemia de Covid-19, el Soumaya recibía entre semana un promedio de mil 500 y 2 mil visitantes al día. Ahora la situación es diferente, en promedio recibe 200 personas.

"Esas cifras de cuantificar el éxito de un proyecto cultural a partir de los nutridos números de visitantes ya no podrán ser en un corto, mediano e incluso en un largo plazo", dijo Alfonso Mirando, director del museo, quien recalcó que lo importante es brindar experiencias. Este martes, quien pudo tener ese contacto con el arte fue Gabriel López, oriundo de Baja California y quien por primera vez vino a la Ciudad de México el lunes. Gabriel López hizo el recorrido de la mano de su hijo Román Gabriel, de cuatro años: "Me gustó el recorrido, vi un caballito y muchas pinturas", dijo el niño.

El museo de seis niveles por lo general está abierto los 365 días del año. Debido a la emergencia sanitaria cerró hace un año. Tuvo una primera reapertura el 10 de agosto y el aumento de contagios los obligó a cerrar de nueva cuenta el 13 de diciembre. Miranda dijo que espera que sea la segunda y definitiva reapertura: "Hemos aprendido a ocupar responsablemente el espacio público y también hemos emprendido acciones para proteger tanto a trabajadores como a visitantes. El primer gran aprendizaje fue no relajar las medidas de seguridad y alentar a los visitantes a usar en todo momento el cubrebocas".

Y en efecto, durante un recorrido hubo un momento en el que una señora traía el cubrebocas a la altura del mentón y de inmediato el equipo de vigilancia le señaló que debía usar la mascarilla de forma correcta. Todo esas medidas fueron seguidas por los demás usuarios, entre ellos Lili Thomas (Francia) y Ramón Jacob (México), que viven en la alcaldía Coyoacán.

"Extrañábamos mucho los museos y tener contacto con el arte. En comparación con centros comerciales, no se ven largas filas para entrar aquí, quizá porque no hay una demanda de cultura o campañas de información como las de las empresas de consumo o porque la gente aún tiene miedo de salir", dijo Ramón. El museo fue inaugurado el 29 de marzo de 2011. Su primera década será conmemorada con publicaciones y una exposición que se hará en conjunto con el Museo Nacional de Arte y el Museo Nacional de Historia–Castillo de Chapultepec, que estará dedicada al arte virreinal. La fecha de inauguración será dada a conocer cuando las condiciones sanitarias lo permitan. "La exposición conmemorativa será un diálogo entre las tres colecciones en un momento de coyuntura histórica, porque conmemorar es hacer memoria", aseguró Miranda.