Reabre Museo Nacional de Antropología

Alrededor de 50 personas de Baja California, Estados Unidos, Portugal y Ciudad de México llegaron a la reapertura del Museo Nacional de Antropología (MNA), luego de haber permanecido cerrado durante casi ocho meses debido al confinamiento por la pandemia de Covid-19.

Hasta ayer martes, las autoridades de Salud informaron que en México, debido a la emergencia sanitaria, habían fallecido 95 mil 842 personas y 978 mil 531 casos confirmados; sin embargo, eso no fue impedimento para la reapertura del museo más visitado en el país, que tan sólo en 2019, de acuerdo con cifras oficiales, 3 millones 86 mil 555 visitantes.

Ahora, por la pandemia, el MNA sólo puede recibir un máximo de mil 500 personas al día. Y al primer día de reapertura, acudieron familias, parejas, amigos y estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia.

Uno de los primeros visitantes fue Noel Molina, un joven de Texcoco, Estado de México, quien relató que por lo general, acudía cerca de tres veces al año al MNA, porque es de sus museos favoritos.

Sin embargo, para acceder al recinto, los visitantes tuvieron que pasar por un filtro sanitario que consiste en rociar a las personas con una solución de alcohol y agua, explicó Armando Arvide, subdirector de Seguridad de Patrimonio del Museo.

"Se hace una sanitización en la puerta principal con una sustancia de agua y alcohol, que el área de Restauración (del Museo) nos indicó que con eso se podía bajar un poco el virus, quizá no al 100%, pero sí es una ayuda", declaró Arvide.

Para acceder al museo, como lo indican los protocolos de salud, se toma la temperatura, se reparte alcohol en gel y se verifica que se porte el cubrebocas, además de que en cada una de las 22 salas, hay personal que vigila que no se formen aglomeraciones.

"En cada una de las salas está marcado qué cantidad de público puede estar. La cantidad de gente en las salas es diferente, por ejemplo, en la sala Mexica, que es una de las más grandes, pueden estar 99 personas, pero en otras, sólo 38 o 40, es decir, depende de la amplitud de la sala", señaló Arvide.

Por lo general, el MNA operaba de martes a domingo, de 9 a 19 horas; sin embargo, debido a pandemia de Covid-19, estará abierto sólo cinco días: de martes a sábado, de 10 a 17 horas, por ello, el servicio de taquillas cerrará a las 16:15 horas.

"Antes, en un martes, el museo recibía arriba de 3 mil o 4 mil personas, de ahí iba subiendo y para el viernes teníamos 8 mil personas, sábados entre 10 mil y 20 mil, y domingos 25 mil. Debido a la cantidad de gente que llegaba los domingos, se decidió cerrar el museo ese día, porque no se iba a poder controlar la cantidad de gente", señaló el subdirector de Seguridad de Patrimonio del Museo.

Aunque el museo luce lejos de esas multitudes previo a la pandemia, las pocas personas que llegaron fueron de todas las edades, como Monserrat y Mayra, quienes llegaron ayer a la Ciudad de México con sus respectivas familias. Su arribo coincidió con la reapertura del Museo Nacional de Antropología.

"Teníamos planeado venir a visitarlo, pero no sabíamos si iba a estar abierto. El viaje ya lo teníamos planeado desde el año pasado y ahora estamos aquí, no tenemos miedo, porque en general lo que hemos visto en Ciudad de México es que es bastante seguro, por el debido uso de máscaras y demás medidas", dijo Mayra.