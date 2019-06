Rodrigo Blanco obtiene Premio Bienal de Novela

Guadalajara.- El escritor Rodrigo Blanco Calderón fue reconocido con el III Premio de la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa por su novela "The Night".

La novela que se desarrolla en Venezuela y que, dijo, "no hubiera escrito, si no hubiera requerido el inmenso sacrificio de ver un país arrasado por la dictadura que está viviendo actualmente", como señaló el ganador, "pero también una obra que no es una novela de denuncia sino de indagación sobre una zona de sombra en la que mi país ha caído".

Luego de recibir el Premio de manos de Mario Vargas Llosa, Rodrigo Blanco pidió replicar una verdad: "Yo soy un emigrante venezolano, uno de los más de 5 millones, cuando me preguntan ¿de verdad la cosa está tan mal? Yo les digo que sí, es una desgracia sin precedente que está ocurriendo en mi país".