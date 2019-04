Salud Ochoa presenta su libro "Sobreviviente"

San Luis Potosí.- En días pasados estuvo de visita en San Luis Potosí, la escritora chihuahuense Salud Ochoa, quien vino a presentar su última obra titulada "Sobreviviente" y a la vez platicar con los jóvenes de las diferentes carreras del Instituto de Formación para el Trabajo Mexicano, sobre el tema de la desaparición de los jóvenes en edad productiva.

Al ser entrevista por este medio, Salud Ochoa señala "Mi último libro trata sobre la historia de la desaparición de jóvenes hombres, se tiene conocimiento de los feminicidios, de las chicas extraviadas, pero ahora están desapareciendo a los chicos, jóvenes de 18 a 35 años, en edad productiva y lamentablemente no se sabe que está pasando con ellos, a dónde se los están llevando, porque ya nadie vuelve a saber de ellos".

ESCLAVITUD MODERNA

Y menciona "Hay quien ha logrado regresar, pero ¿en dónde han estado?, y es que se los están llevando a los trabajos forzados, a una especie de esclavitud moderna, se los llevan a los campos, de manera forzada, en condiciones deplorables, en una situación de esclavitud y nos están robando a nuestros muchachos, de este tema se trata este libro, de un joven que logra escapar de estos campos, de un adolecente de 15 años que fue capturado de forma legal, para la pizca de tomate, al que le ofrecen sus prestaciones, su vivienda, pero resulta que cuando llegas no es lo que esperabas".

EXPERIENCIA

Salud Ochoa nos empezó a relatar cómo Agustín (quien es el personaje central de su obra) llega a Sinaloa, pero no era precisamente a la pizca, sino a desarrollar otro tipo de trabajos, por lo que se ve en la necesidad de empezar a dormir en los zurcos de los sembradíos, expuestos a los pesticidas, y termina en campos que producen sustancias ilegales, es toda una aventura que este joven realiza a través de los estados de Chihuahua, Sinaloa, Sonora, en una situación muy precaria, hasta para conseguir dinero para el boleto del camión, para regresar a su casa.

"Yo lo encontré en el 2013 caminando en la carretera de Chihuahua a la Sierra Tarahumara, y tenía que recorrer 400 kilómetros para poder llegar a su casa, no traía comida, no traía dinero, no traía nada, solo su sudadera, su rostro cubierto con su capucha y una cobija, ahí me bajé y este joven me contó su historia, en donde me contó que allá se quedaron 70 personas más" manifestó la escritora chihuahuense.

HISTORIA

Y agregó "Y si la historia de este joven se está repitiendo, en estos estados, en donde hay producción agrícola y a la vez producción de enervantes, lo que provoca un problema social fuerte, al que primero hay que visualizar, analizarlo y combatirlo, aunque aquí lo mejor sería prevenirlo, para erradicarlo".

CONCIENCIA SOCIAL

"Es por ello que los periodistas debemos de tener esa conciencia social, en donde debemos de visualizar los problemas, ponerlos sobre la mesa, y convertirnos en la voz de quien no tiene voz, y dar a conocer este tipo de problemas, que existen, porque a veces nosotros mismos nos encerramos en nuestra propia realidad, que no conocemos otras verdaderas, hay problemas que directamente no nos están afectando quizás, pero están ahí, y hay que aprender a identificarlas, exponerlas y buscar que se les dé una solución", finalizó Salud Ochoa.