Sangre de Coyote presentará su material "Live Sessions" en el Edificio Central de la UASLP

La agrupación Sangre de Coyote presentará su más reciente producción discográfica "Live sessions" el próximo jueves 20 de junio a las 20:00 horas en el Patio del Edificio Central.

Una de las agrupaciones consentidas por todos los potosinos presenta su trabajo de estudio más reciente, en el cual destacan ritmos como: música balcánica, jazz gitano y folk fusión.

"Dark Eyes" de Florian Hermann, "Swing gitan" de Django Reinhardt, "There will never be another you" de Harry Warren, "Ajde Jano" de Branimir ┼átulic, "Carla Waltz" de Gerardo López y "Lulu Swing" de Lulu Reinhardt y Erich Nussbaum, son algunos de los temas que los asistentes podrán disfrutar.

Sobre el escenario se contará con la presencia de: Miguel Fajardo (violín), Andrés Torres (acordeón), Ricardo Ariceaga (bajo-contrabajo) y Gerardo López (guitarra). Además, contarán con la participación de talentosos músicos como invitados especiales: Jorge Arredondo, Javier Silos, Emmanuel Mendoza Lara y Andrés Caamal.

"Live Sessions" es una producción que, como su nombre lo dice fue grabada en una sesión en vivo, con un toque genuino de improvisación que da a cada tema una interpretación única e irrepetible. Esta producción está conformada por una fina selección de temas que popularizara el maestro Django Reinhardt, junto a un tema de la región balcánica y otro más de creación propia del grupo.

La entrada será libre.