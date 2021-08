Se vive nueva Época de Oro del cine mexicano: Alejandra Frausto

La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, considera que se está viviendo la nueva Época de Oro del cine mexicano gracias al crecimiento que la industria ha tenido a nivel nacional e internacional y a pesar del año de pandemia.

En el marco de la inauguración de las nuevas instalaciones de los estudios Gabriel García Márquez de Grupo Argos Media, Frausto destacó que la revolución cultural siga en marcha.

"En esta administración en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador el arte y la cultura se convierten en uno de los ejes profundos y más comprometidos de la transformación. Nunca más la cultura, el arte, será un accesorio, un adorno, sino un motor imprescindible para la transformación de las conciencias y de la realidad. En este ámbito de transformación hubo mucho temor cuando se hablaba de la desaparición de los fideicomisos, se creía que el apoyo al arte dependía de él y no, depende del compromiso público y de la obligación de estado de apoyar al arte".

Frausto además refrendó el compromiso que se dio al apoyo del cine mexicano con la nueva herramienta que es el Focine y que, aseguró, ha rendido frutos.

En el encuentro realizado dentro de las instalaciones, en Tlalnepantla, Estado de México estuvieron presentes el director de Argos Media Group, Epigmenio Ibarra, Alfredo del Mazo Maza, gobernador Constitucional del Estado de México, Tatiana Clouthier Carrillo, secretaria de Economía del Gobierno de México, Francisco Ramos, VP de contenido en Américas Latina de Netflix y actores invitados especiales como Arcelia Ramírez, el director de diseño sonoro de Cinematic Media, Martín Hernández, y Karina Gidi, directora general de CasAzul, entre otros

Entre las nuevas instalaciones que presentaron al público están las salas Dolby Atmos, el teatro-foro Carlos Monsivais, el set de virtual production en alianza con Metacube, y CasAzul Campus Vicente Leñero.

Frausto destacó el papel del sector público y privado en la industria del entretenimiento mexicano asegurando que "esta es la nueva Época de Oro del cine mexicano, no existe un año en el que no tengamos grandes noticias del arte cinematógrafo, visual, de México en el mundo".

Al respecto citó ejemplos como la cinta "La civil", que se hizo con fondos privados y fue protagonizada por Arcelia Ramírez y aplaudida en el Festival de Cannes.

"Esto me lleva a romper con una idea que se tiene que la taquilla está peleada con la calidad, que el cine de calidad no vende o no tiene audiencia, de ninguna manera, las audiencias de México buscan lo mejor del cine. El cine se debe de apoyar, hacer, pero también se tiene que ver y tenemos que diversificar las maneras en las que las audiencias están encontrando al cine", mencionó.

Sobre el papel de Argos como productora con cerca de 30 años de historia recalcó que en una época de crisis dio un paso muy poderoso adelante, señalando que es sabio apostar a la cultura.

Al respecto el productor y periodista Epigmenio Ibarra recordó que con la creación de Argos quisieron darle a la gente la televisión que se merecía cuando sólo había dos grandes televisoras, pero además de tener una historia que contar necesitaban dónde hacerlo y fue como nacieron los Estudios Gabriel García Márquez para apostar a la industria de la creación independiente.

Ibarra aplaudió que hoy hay 50 casas productoras independientes en el país que están tocando millones de corazones a través de sus historias.

"Somos industria, creamos empleos, creamos divisas, hacemos nuestro aporte a la economía nacional... apostamos por este país que tanto amamos, lo retratamos con pasión, furia, amor, ternura, retratamos a sus pueblos ricos, diversos, plurales, complejos, fascinantes".