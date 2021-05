Subastarán obra de Warhol olvidada en bodega de Alice Cooper

Phoenix, EEUU (EFE).- Una obra original de Andy Warhol (1928-1987) propiedad del cantautor estadounidense Alice Cooper, quien la habría almacenado por décadas en una bodega, fue rescatada del olvido y será subastada en una galería de Scottsdale (Arizona, EE.UU.) con un costo millonario.



La obra del maestro del pop art que data de 1964 es una serigrafía titulada "Little Electric Chair" (Pequeña Silla Eléctrica) de la serie "Death and Disaster" (Muerte y Desastre) y fue un regalo que recibió Cooper y que la mantuvo guardada por más de 40 años, como lo dio a conocer este sábado The Painting Daily.

La pieza artística de 22.5 (57.15 centímetros) por 28 pulgadas (71.12 centímetros) se encuentra en perfecto estado, de acuerdo a expertos y será ofertada el próximo 23 de octubre en Larsen Art Auction con un precio estimado en la subasta que va entre los 2.5 y los 4.5 millones de dólares.

De acuerdo a medios estadounidenses, el músico decidió deshacerse de la obra porque no concuerda con la decoración de su actual vivienda: "Simplemente no encaja en esta casa en Arizona. Es una cosa más al estilo Nueva York, Los Ángeles o Londres".

De acuerdo a Cooper, sus gustos artísticos son distintos actualmente, su casa está decorada con algunos carteles de moteles y con estética que evoca a Arizona, por lo que la obra Warhol no "encaja" con sus gustos actuales.

"Estoy seguro de que hay un montón de gente buscando una silla eléctrica de Warhol. Bien, dejemos que la encuentren", comento el rockero.

La serigrafía que ya fue autenticada por Richard Polsky se exhibió en Salón de la Fama del Rock and Roll en 2019 Cleveland, Ohio, y ahora se abre al mercado mundial para ser adquirida mediante la subasta en Larsen Art Auction.

La serie "Death and Disaster" conforma una colección de obras que también incluye imágenes de accidentes automovilísticos y disturbios. "Little Electric Chair" representa la silla eléctrica en la prisión de Sing Sing de Nueva York (la misma en la que fueron electrocutados los espías Julius y Ethel Rosenberg).

Larsen Art Auction informó que hay entre 50 y 55 "Little Electric Chairs" conocidas en una variedad de colores, como azul, verde y amarillo. Sin embargo, la versión rojo sangre de Cooper es particularmente sorprendente, asegura.

Cooper dijo en un comunicado de prensa que está vendiendo la pintura porque "simplemente (...) era hora de seguir adelante, hora de lanzarla al mundo". "Pensé que la había tenido durante todo este tiempo y casi me había olvidado de ella", agregó.

Andrew Warhola, comúnmente conocido como Andy Warhol, fue un artista plástico y actor estadounidense que desempeñó un papel crucial en el nacimiento y desarrollo del pop art.