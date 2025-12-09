Talleres en el Centro Cultural Municipal La Merced
El Centro Cultural Municipal La Merced dio a conocer su programación de talleres para diciembre, con una amplia oferta de actividades artísticas, manuales y de formación que se imparten durante toda la semana en distintos horarios. La propuesta incluye cursos para público de diversas edades y busca mantener activa la participación comunitaria durante esta temporada.
Por un lado, los talleres matutinos de manualidades y oficios reúnen opciones como esferas de fieltro, tejido y manualidades navideñas los lunes de 10:00 a 12:00 horas; pintura textil los miércoles en el mismo horario; y amigurumis los jueves de 10:00 a 12:00 horas. También se ofrecen jabones artesanales los martes de 9:30 a 12:00 horas y bordado tének los martes y jueves de 10:00 a 12:00 horas.
En horario vespertino, el centro abre actividades relacionadas con música, danza y creación artesanal. Guitarra se imparte los lunes de 17:00 a 18:00 horas y los sábados de 11:00 a 13:00; violín los viernes de 16:00 a 18:00 horas y los sábados de 13:00 a 14:00 horas; canto los martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas. Para quienes buscan talleres de producción manual, se ofrecen reciclado los viernes, bisutería los lunes, velas aromáticas los jueves y cera escamada también los jueves, todos de 17:00 a 19:00 horas.
Además, el calendario integra clases vinculadas con la gastronomía y la elaboración de productos alimentarios. Cocina tradicional se realizará los lunes de 17:00 a 19:00 horas, repostería los sábados de 11:00 a 13:00 horas, chocolatiería nivel principiante los miércoles de 17:00 a 18:30 horas y gelatina artística los martes de 17:00 a 19:00 horas.
Las propuestas de danza abarcan salsa los lunes de 19:00 a 20:00 horas; bachata los miércoles de 19:00 a 20:00; danzón los martes y jueves de 17:00 a 19:00; y bailes finos de salón los martes y jueves de 19:00 a 20:00 horas, además del sábado de 17:00 a 18:30 horas.
A estos se suman talleres como fofuchos, flores de foamy, bolsas artesanales y telar utilitario, todos programados en diferentes días a partir de las 17:00 horas.
