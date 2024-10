TANIA LEÓN, PREMIO TOMÁS LUIS DE VICTORIA EN ESPAÑA

MADRID. - La compositora y directora de orquesta cubana Tania León (La Habana, 1943) recibió este lunes el premio Tomás Luis de Victoria de la Fundación SGAE de España, en reconocimiento a toda su trayectoria.

Es la primera mujer premiada en la historia de este galardón, que desde 1996 reconoce la obra de compositores vivos de la comunidad iberoamericana. Está dotado con 20.000 euros y en anteriores ediciones ha premiado a artistas como el también cubano Harold Gramatges (1996), el mexicano Mario Lavista (2013), o el último ganador, el catalán Leonardo Balada, en 2021.

León abandonó Cuba en una iniciativa diplomática en colaboración entre el gobierno cubano y el estadounidense a finales de los años 60, en los llamados ‘Vuelos de la libertad’, para perseguir su sueño de ser músico profesional. Un viaje que dio lugar a una larga carrera plagada de sorpresas, según comenta la compositora.

Recientemente se publicaron varios discos con composiciones suyas, en concreto ‘Tania León: A three Voices’, este mismo año, o ‘Teclas de mi piano’ (interpretado por Adam Kent), en 2022.

León señaló que el “reconocimiento increíble” que supone este premio, en especial por su abuela española, que fue quien la animó a comenzar su carrera musical: “Ella se habría puesto muy contenta de conocer mi trayectoria y este reconocimiento” por parte de una institución española como la SGAE. “Ella fue la que descubrió que tenía algo que hacer en la música cuando tenía 4 años. Para mí es muy gratificante.”

También guarda recuerdos de su abuelo, que fue quien le compró su primer piano, de segunda mano, a los 5 años: “Cada vez que me acuerdo pienso que estaban locos, ¡le compraron un piano a una niña de 5 años!” y añade que todos esos momentos permanecen en su mente: “Es algo que no puedo borrar, es como volver a mis raíces, a la casita donde yo me crié”.

Toda una carrera desarrollada en Estados Unidos, con reconocimientos como el Premio Pulitzer de música en 2021, o el Premio Kennedy Center Honors de 2022, aunque explica que no considera ninguno más importante que otro. “Todos fueron especiales. Mi vida ha sido como un cuento de hadas que jamás imaginé”.