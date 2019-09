Tate Britian exhibe retrospectiva de Blake

Londres.- La galería Tate Britain de Londres acoge a partir del próximo día 11 una retrospectiva sobre la obra de William Blake con más de 300 trabajos que apenas han sido expuestos con anterioridad, y a partir de la que se redescubre al visionario pintor, grabador y poeta británico.

Blake (Londres, 1757-1827) creó algunas de las imágenes más emblemáticas de la historia del arte británico y ha seguido siendo una inspiración para artistas, músicos, escritores e intérpretes de todo el mundo durante más de dos siglos.

La exposición acoge obras como "Albion Rose c.1793" sobre la creación de Gran Bretaña, en que el artista destaca el contraste entre la comercialización, la austeridad y el populismo de la época, "Newton 1795-c.1805", "Ghost of a Flea c.1819-2" y "The Ancient of Days 1827".

PIEZAS

De este modo, las mejores obras de Blake que se encuentran en la Tate se combinan con una gran cantidad de sus piezas más famosas de otras colecciones británicas y varios préstamos internacionales, que se han expuesto en contadas ocasiones o que se presentan en primicia ante el gran público.