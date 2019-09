Toledo fue un transgresor como buen artista: Alejandra Fraustro

La secretaria de Cultura federal, Alejandra Fraustro Guerrero, afirmó que el artista Francisco Toledo fue un "defensor del maíz, un guerrero de la estética y un transgresor como buen artista".

En su visita a la entidad para acompañar a la familia del pintor juchiteco, que murió ayer jueves a los 79 años, la titular de Cultura llevó una ofrenda floral para rendir homenaje al artista en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO), institución fundada por Francisco Toledo en 1988.

Frausto Guerrero informó que las puertas de Bellas Artes se abrirán en su honor, así como una exposición en Los Pinos, en tanto se organiza un homenaje nacional.

El maestro, dijo, dejó escuela en Oaxaca en la que muchos artistas se han formado siguiendo sus pasos en el que el arte puede ayudar a transformar el mundo y llevar a cualquier lugar que lo desees.

"Fue una persona muy discreta, no le gustaban las masas, estar entre muchas cámaras, entre reflectores, un hombre que toda esa exposición lo hacía a través de su arte y a través de lo que él defendía, a través de su voz, a través de su paso firme por esta tierra ... el papel de los nahuales en la tierra es muy parecido al que siempre tuvo el maestro Toledo".

Alejandra Fraustro destacó, por ejemplo, que Toledo renunció a su beca de creador emérito para apoyar a los jóvenes de talento y a la creación del Centro de las Artes de San Agustín Etla.

Al IAGO también asistió la ex secretaria de Cultura federal, María Cristina Cepeda, quien manifestó que la muerte de Francisco Toledo es una gran pérdida para México, la pérdida de un extraordinario ser humano, un hombre generoso y que luchó por conservar el patrimonio cultural del país.

"Como mexicana, como amiga de Francisco Toledo, de su familia, estamos comprometidos a preservar ese legado y a seguir mostrando ese valor, esa generosidad, ese amor a la cultura, a su tierra, a su gente", manifestó.

En entrevista telefónica con Carmen Aristegui, quien le preguntó sobre cuándo se hará una retrospectiva del artista en Bellas Artes, la funcionaria respondió que se había platicado con él para reunir una gran muestra de obra gráfica, aunque no detalló fechas de esta retrospectiva ni precisó el lugar.