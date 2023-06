Trabajadoras sexuales retratan su propia experiencia vital

Ciudad de México, 23 jun (EFE).- La jerarquía de fotógrafo y fotografiado se rompe en la exposición “Vivencias y disidencias. Una mirada de lxs trabajadorxs sexuales”, inaugurada este viernes en la Ciudad de México y fruto de un taller en el que personas que se dedican al trabajo sexual tomaron las cámaras para adentrarse en sus propias vidas.



"Ya no es el fotógrafo externo que no sabe del trabajo sexual (el que nos retrata), sino nosotras mismas le damos la connotación que queremos y creo que eso es la potencia política (de la expo)", compartió en una entrevista con EFE Randy, una de las trabajadoras sexuales que participó en la muestra con sus imágenes.

La exposición, creada de manera conjunta por el Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT) -donde estará disponible al público- y la Alianza Mexicana de Trabajadorxs Sexuales (AMETS), agrupa el trabajo fotográfico de 10 personas trabajadoras sexuales derivado de un taller impartido por los fotógrafos Santy Mito y Rodrigo Álvarez.

Está compuesta de fotografías donde los artistas comparten aspectos de su vida cotidiana e invitan al público a conocerlos desde múltiples perspectivas.

Los ejes que guiaron las conversaciones y reflexiones fueron cuerpo, territorio, afectos y memoria. Y con base en ellos está organizada la muestra, compuesta por imágenes de diferentes tamaños y en diferentes soportes, acompañadas de textos en los que comparten experiencias, emociones y memorias.

"A mí se me hace muy impactante incluso ver las fotos de mis compañeras porque al momento de saber qué ángulos querían, por qué querían retratar incluso cierta parte de su cuerpo", compartió Randy.

En conferencia de prensa, varios de los participantes consideraron esta exposición "necesaria" e "histórica", puesto que les da la posibilidad de contarse a sí mismos y de que los visitantes puedan adentrarse en sus sentires.

"Siempre hace falta una mirada desde el interior, una mirada desde nuestra cotidianidad. Hacemos esto y lo otro, somos personas como cualquier otra, simplemente decidimos ejercer este trabajo", relató Eli, uno de los fotógrafos expositores.

Consideraron, además, que esta muestra contribuye a la eliminación de prejuicios y a que dejen de restarles valor por su trabajo.

"Yo me paro con la frente en alto con mucha dignidad, con mucha fortaleza, porque es muy importante que se empiece a observar este trabajo de una manera objetiva. (...) No somos objetos de nadie, no somos un pedazo de cartón o un mesa que puedas manejar", dijo otra de ellas, Alba.

Además de Randy, Alba y Eli, participaron en la muestra Yaz, Natalia, Melisa, Luna, Fabiola, Annii y Alexis.

Por otra parte, uno de los talleristas, el fotógrafo Rodrigo Álvarez, aseguró que él aprendió más de ellos que ellos de él, y valoró la oportunidad de ver trabajar a quienes tomaron el taller y ahora exponen su obra en el CCUT.

"Una persona como artista, como fotógrafo puede entrar al mundo de las trabajadoras sexuales y tomar las fotos de cierta manera pero ahora que tenemos esta exposición que este es el punto de vista de las trabajadoras sexuales siento que es muy distinta. Siento que es muy necesario hacer más proyectos artísticos desde la horizontalidad y no desde un punto de fotógrafo y fotografiado", terminó Álvarez.