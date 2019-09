Trabajadores de la Met Opera rechazan la próxima actuación de Plácido Domingo

La actuación del tenor español Plácido Domingo prevista para el próximo miércoles en la Met Opera de Nueva York no está siendo bien recibida por los trabajadores de la institución, algunos de los cuales dicen estar "furiosos" de que no se haya cancelado pese a las acusaciones contra el cantante.



Según la radio nacional NPR, varios empleados de la Met Opera, que pidieron permanecer en el anonimato, creen que deberían tomarse en serio las acusaciones vertidas por mujeres contra Domingo y que debería haberse anulado la actuación del español, igual que hizo a principios de mes la Ópera de Dallas, donde tenía previsto aparecer en marzo de 2020.



En concreto, apuntan que es responsabilidad de la Met Opera responder a esta situación después de haber despedido y denunciado a uno de sus directores de orquesta más destacados, James Levine, tras ser denunciado por varios hombres de abusos sexuales.



Los cuatro trabajadores, apunta NPR, señalan que no es su intención dañar a la institución neoyorquina ni provocar daños financieros al precario mundo de la ópera, pero insisten en que, como ya hicieron miembros de la Ópera de Los Ángeles, la de Houston y la de Washington DC, es sabido que Domingo se insinuaba sexualmente a mujeres con frecuencia en la Met.



El medio apuntó que los empleados de la ópera neoyorquina pidieron permanecer en el anonimato por miedo a represalias, y todos ellos admitieron no haber sufrido la supuesta conducta inapropiada de Domingo.



"Todo el mundo sabe que Domingo es mujeriego y que podía ser persistente", dijo una de las fuentes de NPR, que señaló que se sabe que las mujeres de la institución evitaban el contacto directo con el tenor.



"Me dan náuseas al verle en el escenario durante los ensayos", dijo uno de los músicos que participa en "Macbeth". "Especialmente teniendo en cuenta que el asunto de Levine está tan cercano, el Met tenía una mayor responsabilidad de mostrar que ha evolucionado", aseveró.



Otro de los trabajadores afirmó que "la Met es el rostro de la ópera en el país, y quizá en el mundo", por lo que "tenerle en ese escenario envía un mensaje" erróneo.



La portavoz de Domingo, Nancy Seltzer, respondió a la información de NPR y dijo que el cantante había sido recibido "de manera cálida y profesional" por sus compañeros de la Met, "como se espera hacia un artista que ha actuado ahí durante más de cinco décadas".



"Como se ha dicho en otros comunicados enviados a la prensa, cualquiera que conozca a Domingo o que haya trabajado con él sabe que no es alguien que dañaría, ofendería o acosaría a alguien de manera intencionada", aseveró Seltzer, que dijo que el español está centrado ahora en "dar al público su mejor actuación posible".



Desde que se publicaran acusaciones de 20 mujeres contra Plácido Domingo, varias instituciones de música clásica en EE.UU., como la Ópera de San Francisco, de la Dallas y la de Filadelfia, han cancelado sus actuaciones, aunque ninguna en Europa ha tomado decisiones similares.



La Met Opera, sin embargo, ha dicho que esperará a las conclusiones de las investigaciones de la Ópera de Los Ángeles para llegar a una determinación.