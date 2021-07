Trasladarán al país, de forma temporal, 53 piezas históricas

De forma "temporal" trasladarán a México 53 objetos históricos para formar parte de la exposición México Diverso, Territorios, Culturas y Civilizaciones, que será inaugurada en el Museo Nacional de Antropología, a finales del próximo septiembre con motivo de los 500 años de la caída de Tenochtitlán y de los 200 años de la consumación de la Independencia de México.

"A la fecha, se tienen consideradas 53 piezas procedentes de traslados temporales. Sin embargo, hay que señalar que esta cifra puede variar, debido a temas relacionados con la conservación de las piezas o la curaduría de la exposición", indicó el área de Comunicación del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Previamente, en un encuentro con la prensa, Diego Prieto, director del INAH, indicó que llegarán a nuestro país "algunas decenas de cosas interesantes que el público mexicano apreciará".

Sin embargo, el que esos objetos de México en el extranjero puedan llegar al país y luego regresar a su sitio de procedencia se da después de que se agregara el artículo 37 al Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

"Son 'traslados temporales', que no préstamos, porque nosotros no podemos asumir que nos prestan cosas que son mexicanas", enfatizó Diego Prieto durante la presentación de la serie de televisión Grandeza de México: Tenochtitlán 500 años / 200 años de Consumación de la Independencia, que fue realizada entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.

Durante la presentación, el funcionario detalló que tras diferentes gestiones, este año se le van a regresar al país "más de 750 piezas arqueológicas. Se van a repatriar y quedar en México".

Con respecto a la realización de una maqueta monumental en el Zócalo, el funcionario informó que el Instituto Nacional de Antropología e Historia aportó al gobierno capitalino información ya publicada: "No se requirió que ningún investigador estuviera asesorando en lo particular, simplemente les dimos la información de las maquetas que son públicas".

En su intervención, Patricia Ledesma, directora del Museo del Templo Mayor, indicó que será removida próximamente la techumbre que se desplomó tras una granizada en abril pasado.

"No hemos dejado de darle mantenimiento al área y todos los días hay avances. Ahorita lo que se está haciendo es proteger las banquetas porque ya se va a empezar con el apuntalamiento del techo para que se pueda levantar", declaró Ledesma.

Explicó que la techumbre "se va a levantar de manera calculada. La empresa TGC hizo un cálculo técnico, con unos aparatos muy modernos, para ver dónde estaba sostenido o dónde tenía más peso el techo vencido. El tema del nuevo techo es que se tienen que prever las condiciones que desafortunadamente nos están afectando a toda la humanidad, que tienen que ver con el cambio climático. Tenemos unos eventos de lluvia, de granizo y ciclones que antes no había, que ahora se tendrán que tomar en cuenta" antes de realizar las obras.