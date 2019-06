Un repaso a cien años del arte fotográfico de la moda en el Museo de Houston

El mundo de la moda ha tenido siempre una relación muy especial con el arte de la fotografía, un vínculo histórico que repasa el Museo de Bellas Artes de Houston en su muestra "Iconos de estilo: un siglo de fotografía de moda".



La exposición, que abrió este domingo sus puertas al público y se mantendrá hasta el 22 de septiembre, supone un repaso minucioso de la obra de grandes figuras de la moda a través del lente de unos profesionales que supieron realzar la estética de sus creaciones.



La muestra incluye más de 200 fotos, entre piezas que pertenecen a la colección del Museo de Bellas Artes de Houston (MFAH, por sus siglas en inglés) y préstamos obtenidos por todo Estados Unidos, especialmente procedentes del Museo J. Paul Getty de Los Ángeles.



De hecho, la exhibición es una adaptación a la presentada el pasado año en el Getty de Los Ángeles y reúne fotos que han aparecido en revistas como Vogue y Harper's Bazaar, pero también en Ebony y Essence, dirigidas a la mujer afroamericana.



"Sería imposible realizar una exhibición sobre la fotografía de moda y que no se tuviera en cuenta la diversidad. No pretendemos enfocarnos solo en los fotógrafos estadounidenses o europeos sino también tener en cuenta otras culturas", dijo a Efe Malcom Daniel, del Departamento de Fotografía del MFAH y responsable de la muestra.



Según Gary Tinterow, director del MFAH, la exposición abre el panorama a la gran calidad de los fotógrafos de moda y muchas de sus icónicas imágenes, con la diversidad como común denominador, sobre todo en una ciudad tan diversa como es Houston.



Las fotografías de la gran dama de la sociedad Rita de Acosta Lydig, de origen hispanocubano, y de la diseñadora francesa Coco Chanel tomadas por el barón Adolph De Meyer a comienzos del siglo pasado son algunas de las imágenes que abren este recorrido junto a las de otros pioneros como Edward Steichen y Matsy Wynn Richards, la primera mujer fotógrafa de Vogue.



Destaca la impronta que dejaron corrientes como el Art Deco y el Surrealismo en la fotografía de moda en los años 30, como las de Man Ray y Erwin Blumenfeld, y la irrupción del color en los 50.



La icónica "Dovima con elefantes" (1955), con la modelo Dorothy Horan vestida con un traje de noche de Christian Dior posando junto a dos elefantes, celebra la elegancia y el movimiento propio de la obra del estadounidense Richard Avedon, quien sacó a sus modelos del estudio a las calles parisinas para fotografiarlas.



Se pueden ver también a Audrey Hepburn y a China Machado, la primera modelo no blanca en salir en la portada de una revista de moda, retratadas por Avedon para Harper's Bazaar en los 50, así como obras de Irving Penn, William Klein y Cecil Beaton en el resurgir de la alta costura y la demanda por la elegancia de esa época.



Un gran cartel con el lema "Lo negro es hermoso" (Black is Beautiful) abre el capítulo del orgullo afroamericano de los años 60, con fotos de Kwame Brathwaite, el gran cronista de ese movimiento, con las llamadas Modelos Grandassa, un grupo de jóvenes activistas negras que marcaron una nueva estética etnicista.



La muestra resalta aquellos "elementos sociales y culturales que impulsan el imaginario de los fotógrafos de la moda", explicó a Efe Lisa Volpe, cocuradora de la exposición.



Iconos de la imagen y la música como David Bowie y Grace Jones posando para Jean Paul Goude, la banda de hip hop Run DMC, Salt-N-Pepa y la malograda Selena muestran la llegada de MTV a la cultura popular en los 80 y su fusión con la moda.



Y, cómo no, la era de las supermodelos de los 90, entre ellas Naomi Campbell, Cindy Crawford y Linda Evangelista.



En la fotografía contemporánea, influida por las redes sociales y la globalización, está la tomada a Beyoncé por el joven Tayler Mitchell en 2018, que lo convirtió en el primer negro en hacer una portada para Vogue, junto a una nueva generación de artistas como los estadounidenses Erik Madigan y Langston Hues, el nigeriano Ike Ude, el congolés Baudouin Mouanda y el marroquí Hassan Hajjaj.



También se exhibe una selección de 15 trajes de Yves Saint Laurent, Gianni Versace, Geoffrey Beene, Calvin Klein, Karl Lagerfeld y el japonés Issey Miyake.



"Queremos mostrar que la fotografía de moda no siempre significa mujeres blancas y delgadas posando en trajes largos, y especialmente cuando entramos a la era contemporánea vemos que la fotografía es cada vez es más diversa (...) esperamos que el público se vea reflejado de alguna forma", puntualizo Volpe.