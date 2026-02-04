Una pareja chiflada, en Cine de barrio

Se proyectará Una pareja chiflada como parte del Cineclub Cine de barrio, dentro del ciclo Antídoto contra malas noticias, en la Casa de Cultura del Barrio de San Miguelito, el miércoles 4 de febrero a las 10:00 horas .

La función propone una revisión de la comedia clásica estadounidense desde una mirada cercana al oficio del espectáculo y sus tensiones internas.

Dirigida por Herbert Ross y basada en la obra teatral de Neil Simon, la película sigue a Al Lewis y Willy Clark, dos comediantes de vodevil que durante años formaron un dúo popular. Tras una separación marcada por conflictos personales y profesionales, ambos llevan tiempo sin dirigirse la palabra hasta que una invitación para un especial televisivo los obliga a reencontrarse.

El relato se sostiene en el choque constante entre los protagonistas y en la imposibilidad de dejar atrás viejas rencillas. A partir de diálogos afilados y situaciones contenidas, la cinta observa la dinámica de una relación laboral desgastada, el paso del tiempo y la dificultad de adaptarse a nuevas formas de espectáculo sin renunciar a la propia identidad.

Las actuaciones de Walter Matthau y George Burns marcan el tono de la película. Burns obtuvo el Oscar como Mejor Actor de Reparto, reconocimiento que destacó su regreso al cine después de décadas de ausencia. El reparto se completa con intérpretes que acompañan la historia desde el entorno familiar y televisivo que rodea a los protagonistas.

Estrenada en 1975, Una pareja chiflada mantiene vigencia por su forma de abordar la comedia desde el carácter y la palabra. La proyección se integra al ciclo como una invitación a reencontrarse con un tipo de humor que observa el trabajo artístico, la vejez y la convivencia forzada sin recurrir al exceso ni a la caricatura.