Vargas Llosa evita declarar sobre pausa diplomática de México y Perú

GUADALAJARA, JAL., mayo 26 (EL UNIVERSAL).- "No quiero hacer declaraciones políticas ahora", respondió Mario Vargas Llosa cuando se le preguntó su opinión sobre la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de poner en pausa las relaciones diplomáticas y económicas con Perú, que este viernes anunció durante su conferencia matutina.

El escritor peruano y Premio Nobel de Literatura que está en Guadalajara encabezando la treintena de escritores que participa en la V Bienal Mario Vargas Llosa, estuvo atento a la última mesa literaria de este viernes, durante la segunda jornada de la Bienal que lleva su nombre, sin embargo, tampoco quiso responder sobre los nuevos escritores latinoamericanos y si le emocionan, dijo tajante: "bueno, no me emociona nada".

El jueves durante la inauguración de la Bienal, Vargas Llosa dijo que "México ha soportado en años recientes amenazas y desafíos muy duros" y también dijo que es importante que la cultura de la libertad pueda reinar plenamente en México.

La mañana de este viernes, el presidente López Obrador advirtió que no entregará a la presidencia de la Alianza del Pacífico a Dina Boluarte mientras siga usurpando la presidencia de Perú.