Venden por 35 mil dólares unas fotos inéditas de Frida Kahlo

El lote, que estaba valorado en una horquilla de entre 30 mil a 50 mil dólares, era uno de los 189 que formaban parte de la subasta titulada "Photographs", con una muestra de autores que abarcó 150 años de historia y una estimación de entre 1,000 y 500,000 dólares.



Muray, que colaboró con las revistas Vanity Fair y Harper's Bazaar, conoció a Kahlo durante sus visitas al artista Miguel Covarrubias en México e inició una aventura de una década con ella en 1931, época en la que retrató a ambos y a Diego Rivera, entre otros.



Algunas de estas instantáneas muestran a Kahlo en escenas hogareñas, como sentada a la mesa a punto de comer, o en los exteriores de su casa, pensativa, sentada frente a unos cactus.



"Con sujetos desde Carl van Vechten, el compositor Carlos Chavez, el ilustrador John Held, Jr., la artista realista social Marian Greenwood, el muralista Roberto Montenegro hasta la actriz Margo Albert, las fotografías ofrecen un salto fascinante al paisaje cultural del México de los años 20, 30 y 40", describió Sotheby's en su página web.



El precio más alto que estimaba la casa neoyorquina (500,000) era para la obra "Pelikan Tinte", del artista ruso El Lissitzky, una pieza "extremadamente rara" que no alcanzó el máximo valor en la subasta, quedándose en unos reseñables 459,000 dólares para esta obra que combina fotograma y tipografía.



Sotheby's también puso a la venta un autorretrato del artista Andy Warhol, que mostraba al referente del "pop-art" con una exhuberante peluca y unas gafas de sol al estilo aviador.



La Polaroid, de apenas 10 centímetros de largo por siete de ancho, fue tomada un año antes de su muerte en 1987 y, aunque su valor se estimaba entre 20,000 y 30,000 dólares, finalmente el lote fue retirado.



Otras de las obras que llamó la atención durante su exhibición fue "Gargoyle, Chrysler Building, NYC", de Margaret Bourke-White, una fotografía de la gárgola del famoso edificio neoyorquino.



Para tomar esta imagen, la artista trepó a casi 250 metros de altura y, aunque su valor podía alcanzar los 350,000 dólares, el lote fue retirado también de la subasta.



Sotheby's subastó también un lote de fotografía de moda con obras icónicas de Richard Avedon, Herb Ritts, Helmut Newton o del aclamado Irving Penn, en este caso "Black and White Vogue Cover", la primera portada monocromática que éste hizo en su carrera, publicada en abril de 1950 y que se vendió por 187.500 dólares.



La casa de subastas seleccionó también un grupo de "mujeres pioneras" en el mundo de la fotografía desde el siglo XIX, entre las cuales destacó "Orchid Cactus (Cactus Blossom)", de Imogen Cunningham, un ejemplo de los estudios de flores que le dieron renombre internacional y del que no se conoce otra impresión, que se subastó por 150,000 dólares.