Ventas de libros en México crecen en 2% en unidades y 13% en valor

En México, en lo que va de 2021 comparado con el mismo periodo de 2019 "estamos en un crecimiento del 2% en unidades y del 13% en valor", aseguró David Peman, director de Nielsen Bookscan México, empresa responsable de la medición de ventas de libros en México, quien aseguró que esa ha sido una de las peculiaridades del mercado editorial en México gracias al incremento del precio medio del libro desde el año 2019 "que roza casi los 40 pesos".

Durante el Foro de la Industria Editorial. Pospandemia: presente y futuro 2021 que este miércoles inicio y concluye este jueves, el analista del mercado editorial en México y en otros 10 países, dijo que "para el sector editorial el resultado está siendo favorable en comparación con otras categorías de gran consumo que nosotros medimos".

Peman dijo que ha habido un avance muy grande en la penetración del ecommerce que ha ido sumado a la venta de libros en puntos de venta y librerías, "en los países donde medimos ventas digitales ha habido un avance también profundo pero no canibalizado las ventas del libro físico sino que más bien se ha sumado".

El estudioso reconoció que ha habido momentos difíciles para la industria editorial, pero ya pasados dos años y midiendo los resultados y haciendo cuentas "la verdad es que para el sector editorial el resultado está siendo favorable", y afirmó: "estamos registrando fuertes ventas que superan a las caídas que hubo en algunos países. Ha habido países donde el ecommerce tiene una penetración muy arraigada, como es Reino Unido Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, donde en el 2020 se registró un crecimiento de mercado y en estos momentos continúa creciendo a mayor ritmo".

E insistió que en los mercados latinos, como España, México e Italia "sí que registramos caídas en el 2020 pero en estos momentos estamos registrando crecimientos superiores a las caídas que se registraron".

En la primera mesa del encuentro que organiza la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem), en modalidad de webinar a través de Zoom, que analiza cinco temas principales: innovación, comercialización, marco jurídico, capital humano y aspectos sociales de la industria editorial en tiempos de pandemia y pospandemia, Javier Arrévola, de Casa del Libro, aseguró que las cifras para el ecommerce fueron muy buenas y está llegando una convivencia natural.

"Nosotros antes de la pandemia sólo un 5% de los clientes compraba en web y recogían en tienda después de la pandemia casi un 15% de los clientes compran en web y recogen en tienda. Es decir un 15% de las ventas se producen en la web", aseguró Arrévola.

Dijo además que su éxito fue debido a que se movieron en este ecosistema "esto nos ha funcionado en España donde tenemos prácticamente 50 librerías y también en países como México donde quizás ha habido mucha comunidad lectora que ha rehuido del mundo Amazon para meterse al ecosistema lector", señaló.

Por su parte, Juan Pablo Grunewaltd, durante el encuentro que estuvo moderado por Myriam Vidriales, aseguró que ellos en Busca Libre "nunca hemos tenido tienda física y aunque en algún momento se ha analizado, la naturaleza es una tienda online, pues nos llegaron más demandas y esa fue nuestro reto de agarrar toda esa gente que estaba acostumbrada a estar en las librerías".

La jornada que concluye este jueves, con mesas a realizarse de 10 a las 15 horas, incluye los temas: "El perfil de los profesionales de la edición y su gestión en tiempos de post-pandemia" con Marco Lupoi, Marta Candida Martinez y Sonia Batres; en "Can reading change the world?", participarán Maryanne Wolf y Lorenzo Gómez Morín; y "The future and what´s in it for the publishing industry", con Cyrus Kheradi, Nathan Hull, Sidharth Jain y Diego Echeverría.

En la mesa de clausura, titulada "El mundo del libro hoy: un panorama" a cargo de Jesús Badenes y Juan Luis Arzoz, junto con Hugo Setzer y Alejandro Ramírez, serán los encargados de leer un documento final en torno a las 11 mesas del Foro.