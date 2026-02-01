Vinilos y Cine, Cineclub de la UASLP

El ciclo Vinilos y Cine del Cineclub de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, se llevará a cabo en el Auditorio Rafael Nieto con funciones a las 18:00 horas y una programación que cruza cine y música a partir de películas donde el sonido define la estructura narrativa y visual.

La programación inicia el 3 de febrero con Moonwalker (1988), antología audiovisual protagonizada por Michael Jackson que articula videoclips y secuencias narrativas propias del lenguaje audiovisual de los años ochenta. Continúa el 10 de febrero con The Wall (1982), dirigida por Alan Parker, adaptación cinematográfica del álbum conceptual de Pink Floyd que traslada el rock progresivo a una narrativa fragmentada apoyada en la animación y la música.

El 17 de febrero se proyecta Yellow Submarine (1968), película animada asociada al universo musical de The Beatles, reconocida por su propuesta gráfica y su impacto en la historia de la animación. El 24 de febrero está programada Fiebre de sábado por la noche (1977), filme de John Badham que documenta la escena disco neoyorquina y la circulación cultural de ese movimiento a través de su banda sonora.

El ciclo continúa el 3 de marzo con Interstella 5555 (2003), una obra animada construida a partir del álbum Discovery de Daft Punk, concebida como una pieza continua sin diálogos. La muestra concluye el 10 de marzo con Purple Rain (1984), protagonizada por Prince, cinta que vincula ficción y performance musical dentro del contexto de la escena independiente estadounidense de los años ochenta.

Además de las proyecciones, cada función contará con charlas a cargo de Lalo Ornelas, locutor del programa Revoluciones, orientadas a contextualizar los cruces entre cine y música presentes en cada título.

El ciclo propone una revisión cultural de estas obras desde su relación con el momento histórico y musical en el que fueron producidas, recorre distintas décadas y estilos para observar cómo la industria musical ha dialogado con el cine desde el ámbito experimental hasta el relato de ficción.