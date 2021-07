World Press Photo llega a México y muestra el mundo más allá de la pandemia

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- Con un mexicano galardonado y una muestra diversa de fotoperiodismo, el World Press Photo 2021 expone las problemáticas mundiales del año pasado más allá de la pandemia en el Museo Franz Mayer, ubicado en la Ciudad de México.

"En estos tiempos en los que la pandemia ha regido muchas de nuestras preocupaciones, otras cosas sucedían en el mundo, también fuertes e importantes de reconocer. Es una oportunidad de volvernos a abrir a lo que sucede en la historia contemporánea", respondió a Efe la directora del museo, Alejandra de la Paz.

Fue el fotoperiodista danés Mads Nissen quien se llevó el premio más importante del concurso de esta edición convocado anualmente por la fundación World Press Photo con sede en Ámsterdam.

Su obra fue "The First Embrace" ("El primer abrazo"), una foto que retrata el primer abrazo entre plásticos que una anciana brasileña recibe tras cinco meses de encierro.

Pero más allá de este tipo de temáticas, casos como los incendios en Portugal, la invasión de langostas en África, los conflictos sociales ocurridos en Bielorrusia, las protestas por el Black Lives Matter en Estados Unidos y el conflicto entre Palestina e Israel, ocupan lugares especiales en la muestra que se expondrá a partir del 15 de julio hasta el 26 de septiembre en el museo.

Además, temáticas universales que ya han sido expuestas con anterioridad vuelven a surgir en esta edición, como lo son el cambio climático o la situación mundial en torno a los refugiados.

REPRESENTACIÓN LATINA Y FEMENINA

El museo expondrá la gran diversidad de trabajos periodísticos realizados por 45 fotoperiodistas de 28 países, con 141 fotografías ganadoras en ocho categorías, de los cuales tres de ellos pertenecen a los países latinoamericanos de Argentina, México y Perú.

Entre ellos se encuentra Iván Macías, autor de la obra "COVID-19 First Responder", quien fue ganador del segundo lugar en la categoría Retrato individual.

"Es un trabajo al que le tengo mucho cariño y que me costó mucho trabajo, fueron meses y meses de trabajo y por eso me animé a hacerlo (participar en la competencia)", dice Macías a Efe, quien expuso sus fotografías primero por redes sociales y después en la revista Proceso.

Su fotografía muestra el rostro de la doctora Katia Palomares y las marcas y cicatrices que unas gafas protectoras y una mascarilla dejaron en su cara tras semanas de trabajo en un hospital en medio de la incetidumbre y el riesgo al inicio de la pandemia.

"Le dije a Katia ya salió tu fotografía cuando estábamos nominados y ella me decía, 'ay es que no me veo linda', pero estaba muy feliz de que al final ganamos", recuerda Macías que comenzó su carrera como fotoperiodista en el 2019 y que actualmente está por presentar su libro de fotografías, "Huellas de la pandemia".

No obstante lamenta que solo sean tres latinos quienes aparecen en la lista de los ganadores, y atribuye a que esto se podría deber a lo peligroso que es ejercer la profesión en algunos países latinoamericanos.

"Yo creo que todavía nos falta seguir creciendo y tener más representación. Hay trabajos buenos, pero creo que estamos en buen camino, aunque me gustaría que fuéramos muchos más", apunta.

Asimismo, la directora del museo destaca que como cada año la representación de mujeres fotoperiodistas en la muestra sigue siendo considerablemente menor a la masculina.

"Siempre es un poquito desbalanceado, a decir de la propia fundación del World Press Photo se necesita una participación más contundente, hay barreras que se tienen que seguir derrumbando para que las mujeres tengan una participación más activa en el fotoperiodismo", afirmó De la Paz.

La exposición ha sido presentada de manera religiosa por 22 años en el recinto, y este año es parte de las celebraciones número 35 del museo, dedicado en su mayoría a la exposición de las artes decorativas y la arquitectura.