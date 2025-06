Costosísima protesta * Revancha gubernamental

Para quienes vivimos alejados de la actividad industrial resulta complicado entender la magnitud del costo de un bloqueo como el registrado el jueves en la carretera de cuota Bledos-Villa de Arriaga, acceso a algunos de los campus industriales más importante de la ciudad e incluso a la armadora de General Motors.

Va una pequeña explicación. Desde hace ya algunas decenas de años, las empresas industriales operan sin contar con almacenes de provisiones ya que además de requerir de espacios de almacenaje, las reglas hacendarias imponen impuestos a todo lo guardado se use o no.

En su lugar se ha ido imponiendo el llamado sistema “justo a tiempo” el cual consiste en recibir todo elemento necesario en el proceso industrial, en el momento justo en que se le necesita y se le va usar.

Por ello, quienes trabajan en el área de la logística conocen el costo que les puede generar el llegar apenas unos minutos tarde en la proveeduría de algún elemento para los procesos de producción. Esa es la razón de la construcción de espolones del ferrocarril hacia las plantas industriales y en el caso de nuestra cada vez más dilatada mancha urbana, costosos puentes vehiculares. Todo el esfuerzo está enfocado en facilitar el acceso a las unidades de carga a las plantas industriales ya que parar una línea de producción tiene costos millonarios. Aún y con lo increíble que parezca a primera instancia.

Es muy poco probable que los ejidatarios que participaron en el bloqueo de la llamada en otra época súper carretera, conozcan este tipo de detalles sobre el costo de su protesta vial. Quienes sí lo deben de saber son quienes los organizaron para realizar el bloqueo. Conocen el valor de esta arma de presión para forzar a las autoridades a buscar destrabar la vialidad al costo de lo que sea. No exageramos cuando afirmamos que el costo por minuto de paro es millonario. Falta saber si las empresas afectadas por esta movilización social cuentan con seguros para cubrir las afectaciones por protestas y movilizaciones sociales.

Una verdadera sorpresa resultó el despido de la burócrata Lilia Pérez y quien hasta hace apenas algunas semanas, fuera una de las dos contendientes a dirigir la organización de la cual, hasta donde entendemos sigue formando parte: el expoderoso Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado (SUTSGE).

El momento de su notificación de despido fue prácticamente transmitido en vivo ya que la ahora exburócrata persiguió al mensajero cámara en mano para que éste le diera una explicación sobre los motivos de la medida. El funcionario, al parecer de la Oficialía Mayor intentó ocultar su rostro, pero finalmente no lo logró. Se le identifica como “licenciado Héctor”, pero sin mayor información.

Explicaciones no hay. Ni de la parte patronal y peor aún: tampoco de la parte sindical que se supone debería estar para evitar y combatir toda clase de abusos por parte del patrón gobierno. ¿Qué hizo Lilia Pérez para que ameritará ser echada de esa manera de la administración pública estatal?, ¿combatir como parte del equipo de Nina Lara los abusos del poder?, ¿denunciar intromisiones de la gallardía en el proceso electoral sindical? Pues que piel tan delgada, ¿no?, pero sobre todo cuanto rencor e intolerancia en contra de quienes no están dispuestos a aplaudir el más mínimo aleteo del jefe del gallinero. Habrá que esperar si hay respuesta por parte de la nueva dirigencia del SUTSGE. De no haberla, ya será en sí mismo una postura y a los burócratas estatales no les quedarás más que resignarse a tener una representación de aquellas tan famosas en la tan detestada época de la “herencia maldita”: una dirigencia charra.

Se dieron a conocer los ganadores de los premios estatales de periodismo y no podemos dejar de felicitar a nuestros compañeros ganadores: Daniel Ortiz Ramírez, quien obtuvo la presea en Entrevista; Daniel Vázquez García en Fotografía y Rubén Pacheco en Reportaje.

Como siempre, algunas de las distinciones causaron controversia y sobre las cuales no podemos dejar de hacer una observación que destacó en redes sociales: por lo menos un par de los premios fueron por informaciones en contra de Interapas. ¿Ahora se premia también la afinidad ideológica del medio premiado con la fuerza política en el poder?, conste, es pregunta.