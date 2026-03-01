El caos de Seduvop > Fiesta mata emergencia

Aunque no llegó a ser sancionada por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (Seduvop) quedó exhibida en la auditoría del ejercicio 2024, pues se descubrió el reiterado incumplimiento de los procesos de asignación de contratos.

La auditoría AEFPO-03-INVPUB-2024 a la dependencia que dirige Leticia Vargas Tinajero revisó 25 contratos de obra realizada en 2024. En ellos, el gobierno estatal erogó mil 515.4 millones de pesos. La inversión más cuantiosa fue la de la Vía Alterna, que se llevó 387.1 millones de pesos.

También se revisó la carretera a Villa de Arista, a la que se destinaron 271.1 millones de pesos y el puente vial de Coronel Romero, en el que se gastaron 126.4 millones de pesos.

El rosario de irregularidades es largo: en 22 casos, se modificaron las cláusulas, pero no se encontró el contrato modificatorio. Ese mismo número de proyectos no presentaron convenios técnicos.

En otros doce, no hubo dictamen de licitación pública, 12 no tuvieron proyecto ejecutivo y en seis, se pagaron trabajos que no se realizaron.

El IFSE detectó 14 tipos de anomalías en estos contratos, lo que hace suponer que todos tuvieron algún tipo de anomalía.

Los reportes más graves están relacionados con el incumplimiento de las normas de asignación de contratos, anomalías compatibles con la opacidad característica de la Seduvop.

Sin embargo, de acuerdo al documento, la Seduvop entregó la documentación que no apareció en la revisión inicial, lo que conformó al IFSE, que dio por solventadas las observaciones, dejando limpio el reporte de auditoría.

No sería raro que dichos documentos se elaboraran a posteriori, con él único propósito de aplacar al organismo fiscalizador.

No obstante, queda la duda de qué hubiera pasado en caso de que el IFSE no hubiera detectado las anomalías.

Lo que el reporte sí deja claro es que las sospechas de que la Seduvop no cumple con la normatividad establecida en materia de contratos de obra.

Muy raras las prioridades decembrinas del Congreso del Estado. De acuerdo a las actas de sesiones de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), ese cuerpo colegiado autorizó un donativo de cien mil pesos para los Bomberos.

Pero para su fiesta de fin de año para los empleados, la suma fue de 500 mil pesos, cinco veces más la aportación a una instancia que no deja de clamar recursos.

El jolgorio pesó más que la solidaridad con una dependencia que salva vidas.