Acción "anticoyotes" Triste final

El anuncio del envío de personal de seguridad pública a las inmediaciones de la Dirección del Registro Civil para inhibir la actividad de "coyotes" que lucran con la necesidad de los usuarios de tramitar documentos en la dependencia es una consecuencia positiva de la cobertura reciente de este diario sobre algunas situaciones de la dependencia.

Entre estos, está el cobro excesivo por el también copioso número de errores que aparecieron el año pasado y que fueron objeto de cobros a los usuarios, pese a que éstos no eran responsables.

La instrucción del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, de cumplirse, podría eliminar una de los mayores vicios que vive la dependencia.

Por otra parte, desde el Congreso se manifiesta una esperanza de que los altos costos que el Registro Civil cobra por la corrección de errores en los documentos, bajarán.

El legislador panista Rubén Guajardo señaló que el Congreso estatal tiene la posibilidad de modificar las cuotas actuales en las leyes de Hacienda e Ingresos, un procedimiento que se hizo apenas el año pasado, para adecuar el presupuesto a la inclusión de casi cinco mil millones de pesos de recursos extraordinarios.

La cuestión es, entonces, de voluntad política del Ejecutivo y de los diputados.

En el Ejecutivo estatal y en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, contrarios en casi todo, podrían coincidir en un punto: que el titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares, sea reelecto. Ayer, el funcionario se presentó ante la Cámara de Diputados su postulación para seguir en el cargo.

Y es que tanto el gobierno estatal como la casa de estudios han tenido, en los últimos años, resultados más que beneficiosos en la revisión de sus cuentas públicas. Hay que recordar que el gobierno estatal ha realizado eventos de la ASF en la entidad y que la UASLP le otorgó a Colmenares un doctorado honoris causa.

Colmenares pactó con la 4T para permanecer en el cargo, pues había sido nombrado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Con Claudia Sheinbaum se han presentado cambios con respecto a lo hecho por su antecesor. Habrá que ver, entonces, si persiste en su cargo.

El legado de la CEGAIP, cuya desaparición ya firmó el Congreso, se refleja en el hecho de que uno de cada cinco solicitudes de información tramitadas por la ciudadanía terminó en la inconformidad del promovente, que se vio obligado a presentar un recurso de revisión.

El triste epitafio indica que la dependencia nunca cumplió a cabalidad el propósito para el que fue pensada.

