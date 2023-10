La Autonomía como escudo * Sequía, a secas

Que altos funcionarios de la UASLP, ya en retiro, reciban millonarias compensaciones de los recursos propios de la institución y no del fondo de pensiones, es cuestionable y podría explicar la negativa de la Máxima Casa de Estudios en negarse este año a someterse a una revisión de sus cuentas por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE), precisamente enfocada a los recursos propios.

La reforma al Reglamento Único de Pensiones de la UASLP de 2021, ya como rector Alejandro Zermeño, tenía el objetivo de rescatar el sistema de retiro y pensiones universitario, problema que tienen la inmensa mayoría de universidades públicas en el país, la novedad en esta reforma fue “topar”, es decir poner un límite a las pensiones para no agotar el fondo, esto es aplaudible y correcto.

Lo que no es justo es que hayan incluido en las reformas un transitorio, donde se establece que los jubilados que tuvieran más pensión que la permitida, esa diferencia la pagaría la UASLP; Obviamente los beneficiarios son los altos mandos retirados de la institución. Que esté en el reglamento no quiere decir que sea ético ni correcto, además es ilegal que un jubilado que ya no tiene ningún nexo laboral con la Universidad, reciba como compensación recursos destinados a educar a los jóvenes.

Ya caducó el eterno pretexto argumentado por la rectoría de que no hay dinero que alcance en la Universidad, que necesitan más recursos, ante esta información de utilizar el presupuesto para beneficiar a unos cuantos ya nadie les creerá. Lástima por Nuestra Máxima Casa de Estudios.

La Comisión Nacional del Agua da una idea del grave problema de sequía que agobia a toda la Zona Huasteca, afectada por una inusual falta de lluvias, que ahora sí técnicamente seco en áreas de crecimiento natural de plantas, que por décadas han dado de comer a quienes se dedican a esas tierras. La Zona Huasteca es la afortunada por el temporal de cada año, pero en este 2023, el clima les tenía preparada una fea sorpresa. municipios que tradicionalmente componen la franja de la tierra pródiga, ahora permanecen secos y ya se parece más o menos a los parques urbanos de la capital potosina.

La Secretaría de Turismo presume áreas de turismo de aventura como oferta para visitar la Zona Huasteca, pero los gráficos de publicidad solo se quedaron para el recuerdo, por una sequía atípica que afecta a los municipios históricamente húmedos, y que desde el año 2020 incluso inspiró una escalada de memes por las cascadas más emblemáticas secas.

En la Zona Altiplano Oeste, el escenario es peor, porque los cultivos de temporal ya no se dieron en cientos de miles de hectáreas, llegó la temporada de bajas temperaturas y nada parece ofrecer un gesto de esperanza a los agricultores. Tradicionalmente, las heladas llegaban el 29 de septiembre a los municipios de Salinas de Hidalgo, Villa de Ramos y Santo Domingo, pero aunque no se han presentado en 2023, ya comenzó a bajar la temperatura y nunca llegó el coletazo de algún huracán o tormenta tropical, por lo menos para humedecer la tierra y permitir a los productores de los alimentos que nos comemos, al menos tener margen de maniobra para preparar plantas y esperar la cosecha.

Todo parece indicar que la división interna en el Partido Revolucionario Institucional se complicará. Aunque “AMlito” Moreno Cárdenas ya dejó en San Luis Potosí el terreno políticamente minado al apoyar la llegada de Sara Rocha a la dirigencia estatal del tricolor bajo un método ilegal, la contraparte se prepara para librar una batalla legal en la que confía que la funcionaria pierda el cargo de manera definitiva. La pugna interna, finalmente es compleja, si se considera que el partido tricolor más o menos tiene sus condiciones actuales el nivel de preferencias electorales del partido familiar de Óscar Vera.

