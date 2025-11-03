› Rechazo universitario › Persiste la diferencia

Debido a las manifestaciones estudiantiles de días pasados, la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) puso a disposición de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí sus protocolos de acción en contra de la violencia de género y hasta asesoría jurídica a los alumnos, sin embargo éstos no accedieron a considerarlos, dijo Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la dependencia estatal.

Cabe recordar que en días pasados la ciudad fue escenario de manifestaciones estudiantiles en diferentes facultades universitaria debido a la denuncia de una alumna de la Facultad de Derecho que fue violada por tres estudiantes al interior de la entidad universitaria.

Por ello, el funcionario estatal dijo que existió una negativa de los universitarios, pero aún así la SEGE se mantiene al pendiente de cómo se desahogan las soluciones para en su caso, atender a padres o alumnos que deseen alguna asesoría o atención.

Señala Torres Cedillo que no quiere que se interprete como una intromisión de la dependencia a su cargo en la vida universitaria, pero se dijo abierto y con autoridad suficiente para participar si también se requiere aplicar alguna sanción tanto para alumnos como para los docentes o personal administrativo de la Máxima Casa de Estudios de la entidad.

Un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) revela que hasta 2024, el 30.7 por ciento de las mujeres en el estado de San Luis Potosí no contaban con autonomía económica, es decir, no generaban ingresos propios y dependen en mayor medida de familiares, programas sociales o remesas.

Según los datos del informe de la ONG el 39.7 por ciento de las mujeres mantiene un ingreso laboral inferior al costo de la canasta básica alimentaria y en el caso de la entrada de las mujeres al mercado laboral, la entidad potosina registró que apenas el 45.8 por ciento de las mujeres de 18 años y más cuenta con al menos la educación media superior.

Destaca que el 53.6 por ciento de las mujeres ocupadas lo hacen en la informalidad laboral con apenas el 17.7 por ciento de las emprendedoras que realizan sus actividades económicas dentro del marco de la formalidad laboral.

De igual forma, en el caso de la autonomía económica de las mujeres, apenas el 14.3 por ciento cuenta con propiedad o copropiedad de vivienda y en el 2024 alcanzó una diferencia del crédito empresarial o de vivienda otorgado entre hombres y mujeres del 35.6 por ciento.

El Imco señala que es necesario fomentar la permanencia educativa de las mujeres mediante sistemas de alerta temprana que identifiquen riesgos de deserción y la oferta de servicios de cuidado infantil para madres estudiantes, además de incentivar su participación en carreras técnicas. Mujeres mejor preparadas podrán acceder a mejores condiciones de trabajo.

También se plantea reducir la desigualdad de género en el trabajo de cuidados, retomando programas como las Escuelas de Tiempo Completo, que amplían horarios y brindan alimentación, favoreciendo tanto la educación como la inserción laboral femenina.

Habrá que esperar a que alguna autoridad, ya sea federal o estatales retomen la información y emprendan acciones para mejorar las condiciones laborales de las mujeres, quienes son un poco más de la mitad de la población en la entidad.

