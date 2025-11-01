› Robo de agua › Los dos plazos

El huachicoleo de agua, es decir, la extracción de agua de pozos cuyo trámite genera dudas es una situación a la que no es ajena San Luis.

lll

Y no es poca cosa. Hace poco, autoridades del Estado de México realizaron un operativo contra una banda muy bien organizada que extraía agua de modo irregular de pozos que no tenían concesión, la cargaba en cisternas y las distribuía, obteniendo grandes ganancias.

lll

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Días después de la acción, con cientos de vehículos, los beneficiarios de esta operación estrangularon los accesos a la Ciudad de México, a modo de protesta. El episodio mostró la magnitud del negocio y qué tan dispuestos están los que operan el esquema para protegerlo.

lll

Aquí en San Luis, aunque con magnitudes distintas, ya se han dado indicios de esta situación.

lll

Cuando la escasez de agua se registró en años pasados, por la sequía y por las fallas de El Realito, pobladores de Villa Hidalgo, concretamente de Peotillos, denunciaron ante la Comisión Nacional del Agua que centenares de pipas cargaban agua de pozos de la región, sin contar con la autorización para ello, trasladando el agua a la capital para repartirla a precios de crisis.

lll

Y ahora, en Soledad de Graciano Sánchez, se descubre un pozo con esas características, que fue clausurado ante la sospecha de que no estaba regularizado,

lll

Como en el caso del Estado de México, hay versiones de que también estarían involucrados distribuidores de agua, pero parece que están en marcha las investigaciones para determinarlo.

lll

La existencia de casi 500 sanciones por parte de la Conagua por este tipo de anomalías viene a reforzar la alerta de todas las autoridades involucradas en la administración del agua.

lll

Especialmente por lo que respecta a la adquisición de agua y a la contratación de servicios de distribución mediante pipas.

lll

Ayer vencía el plazo, de acuerdo a la versión de la UASLP, para que la Secretaría de Finanzas saldara el adeudo de la participación estatal a la institución.

lll

La Sefin, en cambio, afirmó que se pagaría a más tardar, el día 14 de noviembre. El hecho de que el rector Alejandro Zermeño se refiriera a la “palabra empeñada” del secretario general de gobierno, J, Guadalupe Torres, puntualiza la seriedad de la demanda.

lll

Más tarde, conforme avance el día, se sabrá cuál de los plazos se mantuvo: el de la UASLP o el de la Secretaría de Finanzas. Y también si el resultado incidirá en el tipo de la casa de estudios y la administración estatal.